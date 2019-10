8 manières de rendre le réveil familial plus facile durant la semaine

En collaboration avec

Si vous avez des enfants ou des ados à la maison, vous savez mieux que quiconque que la routine du lundi au vendredi se déroule souvent à la va-vite.

Douche, petit déjeuner, sac à dos, entraînement de basket... Les matins de semaine sont souvent étourdissants!

Pourtant, ces précieux moments en famille n’ont pas à être synonymes de désagrément. Pour que ce passage obligé soit aussi efficace qu’agréable, appliquez ces quelques trucs pour faire de vos matins des moments un peu plus doux.

1. Levez-vous plus tôt

Le conseil peut sembler contre-intuitif, mais se lever 15 à 30 minutes avant les enfants offre un moment pour soi extrêmement précieux. Profitez de ces quelques minutes de calme avant la tempête pour boire un café, lire le journal ou faire des étirements!

2. Soyez prévoyants

Pour gagner du temps, préparez le maximum de choses possibles la veille au soir. Programmez la cafetière, mettez la table pour le petit déjeuner, assemblez les boîtes à lunch, etc.

3. Prévoyez des petits déjeuners rapides

Vous êtes pressé? Ne vous cassez pas la tête et optez pour un produit prêt en moins d’une minute comme le tout nouveau Pogo petit déjeuner, qui combine le goût réconfortant d'une saucisse à saveur d’érable ou de bacon fumé et le délice d'une pâte de type biscuit américain qui plairont sans aucun doute à vos pré-ados et à vos ados affamés. Miam! De plus, le Pogo petit déjeuner ne contient aucun produit artificiel et est fièrement préparé à Boisbriand (le saviez-vous?).

4. Osez la musique

Pour ajouter de la bonne humeur à vos matins, concoctez une liste de lecture originale qui comprend les hits préférés de tous les membres de la famille! Vous pouvez également tester l’une des listes de lecture matinales proposées sur les plateformes de diffusion en continu comme Spotify ou Apple Music.

5. Créez une routine et respectez-la

Une routine matinale préétablie accélèrera le processus de préparation des enfants, et ce, peu importe leur âge. Votre ado aime prendre une douche le matin? Pas de problème : établissez ensemble un temps maximum pour que tout le monde puisse accéder à la salle de bains. Et surtout, ne faites pas d’exception!

6. Laissez-vous du temps libre

Bien qu’une routine bien ficelée fasse partie des ingrédients-clés d’un matin efficace, prenez le soin de vous laisser du temps extra dans votre horaire. C’est en voulant faire trop de choses en trop peu de temps que l’on devient stressé et irritable!

7. Faites participer tout le monde

Que vos enfants aient 7 ou 17 ans, ils peuvent faciliter la folie du quotidien en accomplissant certaines tâches : défaire la table, promener le chien, ranger leur sac à dos... Ne mettez pas tout sur vos épaules!

8. Prenez le temps de faire un bel au revoir

Certains détails font toute la différence. En prenant le temps de vous souhaiter bonne journée, vous passerez une journée emplie de gratitude... et d’amour!

Avec une bonne routine, un peu de temps et le nouveau Pogo petit déjeuner super rapide à préparer, nous gageons que vos journées seront plus radieuses!