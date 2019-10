C'est bon à savoir: la Journée internationale de la fille

Dans le cadre de la Journée internationale de la fille, le vendredi 11 octobre, Reitmans lance la plateforme Au-delà des apparences, qui rassemble et promeut des causes philanthropiques dans le but d’informer les jeunes et de les accompagner vers un avenir prometteur.

Reitmans est fier d'appuyer le programme Place aux filles , qui permet à des adolescentes et des jeunes femmes âgées entre 14 et 24 ans de prendre la place d’un(e) dirigeant(e) d’entreprise toute une journée. Cette expérience enrichissante est l’occasion de contrer les stéréotypes, en démontrant que tout est possible lorsque les jeunes femmes déploient leur potentiel et affichent leurs qualités de leader.

Le 10 septembre dernier, Reitmans a reçu la visite d’Ommu, une jeune diplômée de l’Université McGill. En prenant la place de Jackie Tardif, présidente de Reitmans, toute une journée elle a montré que, lorsqu’une jeune fille déploie son potentiel, tout est possible!

Pour soutenir davantage l’initiative, Reitmans vend six sacs réutilisables ornés de citations inspirantes au prix de 3,90 $. Pour chaque sac vendu, un montant de 1 $ sera versé à Plan International Canada.

Pour plus d’informations, visitez: www.reitmans.com/projet-apparences