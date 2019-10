Lydia Bouchard, invitée du 10 octobre

Elle a dansé aux quatre coins du monde, est maman de 3 enfants et tout le Québec la connaît depuis qu’elle est une des Maîtres de Révolution. On reçoit Lydia Bouchard avec qui on discute de quelques moments forts de sa carrière et de sa vie personnelle.

Entrevue Révolution

On présente un etrait exclusif du prochain épisode de Révolution et Lydia nous partage certains beau moments de sa carrière de danseuse.

Voyez le moment C'est drôle à dire de Sam Breton avec Lydia Bouchard et retrouvez Lydia Bouchard en tant que maître à Révolution, les dimanches à 19h.