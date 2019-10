Les looks de la semaine de Sabrina Cournoyer

À l'automne, on aime jouer avec les différentes textures des vêtements. Cette semaine, ce sont les tissus qui étaient les vedettes des looks de Sabrina Cournoyer!

1. Lundi

La chemise aux manches bouffantes et au tissu satiné donne à cette tenue son effet riche! Le pantalon moutarde et les chaussures lustrées de tyle flâneur complètent à merveille pour un look contemporain.

2. Mardi

La simplicité est souvent gagnante! La robe au rose délicat et au tissus épais et doux est aussi jolie que confortable. Elle pourrait être agencée à n'importe quels accessoires et chaussures selon l'effet qu'on veut lui donner. Ici, Sabrina opte pour l'option décontractée avec des bijoux subtils et des espadrilles.

Stylisme: Suzanne Laberge

3. Mercredi

Encore une fois, c'est le tissus satiné de la chemise qui donne à ce look tout en simplicité un coup d'éclat! Alors qu'on a souvent cru qu'il ne fallait pas porter de blanc après la fête du travail, cette saison, on l'ose et le résultat est superbe!