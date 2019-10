Pour les chasseurs de gibiers et de bonnes bouteilles

Les suggestions vins de Philippe Lapeyrie!

Un blanc du sud de la France pour les recettes de gibiers à plumes tels la perdrix, le faisan, la bécasse ou l'oie blanche

Costières de Nîmes 2018

Galets Dorés - Château Mourgues du Grès

Rhône - France

Code: 11095877

Prix: 18,75$

Disponibilités: 100 succursales en province

Servir entre 10 et 12 degrés Celsius

Pour pratiquement la même facture, vous retrouverez également une très jolie version vin rouge de ce même produit sur notre marché. Ce blanc de la partie sud des Côtes-du-Rhône est tout à fait charmant au nez car il propose des parfums de fleurs blanches, de croissant en cuisson et de chair d'agrumes. Le gustatif est caressant, enveloppant, rond, gracieux et d'une fraicheur exquise. Pas de sucre résiduel, pas de tralala technologique, pas de 14-15 % d'alcool... À consommer dès maintenant ou lors des 3 années à venir.

Un très agréable pinot noir ontarien pour les petits gibiers à plume ou à poil

Pinot Noir 2016

Tradition - Domaine Queylus

Péninsule du Niagara - Ontario - Canada

Code: 13276137

Prix: 32,25 $

Disponibilités: 120 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

On goûte de plus en plus de bons pinots en Ontario. Ceux de Tawes, du Clos Jordanne, de Hidden Bench ou de Queylus sont tout à fait dignes de mention. Celui que je salue ici allie souplesse, digestibilité, fraicheur, acidité franche, dentelle et gourmandise. Sans le comparer à un grand pinot noir bourguignon, ce dernier a des petits airs de famille avec les rouges de cette exceptionnelle région viticole européenne. Il sera important de le boire dans les 3-4 ans suivant son achat.

Un rouge de bonne mouture pour les gros gibiers à poil comme le chevreuil, le bison, le caribou ou l'orignal

Valpolicella Ripasso Superiore 2016

Capitel San Rocco - Tedeschi

Vénétie - Italie

Code: 972216

Prix: 21 $

Disponibilités: 135 succursales en province

Servir à 16-17 degrés en prenant soin de lui offrir un minimum de 30 minutes d'aération en carafe.

Si vous trouvez que les Ripasso sont souvent riches, sucrés, alcoolisés et trop concentrés, vous devriez goûter celui-ci! On a ici la profondeur, la complexité ainsi que des saveurs intenses et persistantes sans avoir de lourdeur du produit. Il aura entièrement sa place à table avec des viandes de bois au gout relevé. Il pourra tenir aisément 4, voire 5 ans, dans la noirceur de votre réserve.