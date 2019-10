C'est bon à savoir: protéger sa brosse à dents contre les germes avec Brush Guard

Les bactéries et germes se trouvent partout. Elles sont responsables des transmissions de plusieurs virus et ellespeuvent également se loger sur notre brosse à dents.

Sans trop y penser, on range notre brosse à dents dans un tiroir ou dans un verre sur le comptoir de la salle debain. Qu’est-ce qui se passe entre les brossages? Les germes, les bactéries et les virus présents dans l’air se déposent sur la tête de la brosse à dents et se multiplient dans les soies.

De plus, dans un verre, les brosses se touchent et sont exposées à la contamination croisée. Le rhume, la grippe et la gastro profitent de l’environnement idéal pour contaminer toute la famille.

Brush Guard est un protecteur de brosse à dents contre les germes inventé et fabriqué à Drummondville. Il s’agit d’un nouveau produit sur le marché. Suite à 5 années de développement, le produit est disponible dans toutes les pharmacies sous forme d'un boîtier hygiénique et pratique qui crée un environnement stérile.

Pour plus d’information visitez le www.brushguard.ca