Jean-François Breau, invité du 14 octobre

On l’a connu comme chanteur, aujourd’hui il est aussi animateur très apprécié du public! Jean-François Breau répond à nos questions sans filtre.

Jean-François Breau s'implique également pour la cause environnementale, il est d'ailleurs porte-parole pour la 19e édition de la Semaine Québécoise de réduction des déchets.

Jean-François fait aussi partie du groupe Salesbarbes, composé également de Jonathan et Eloi Painchaud, de Kevin McIntyre et de George Belliveau. Le groupe rend hommage à la chanson louisianaise et acadienne et vient tout juste de sortir le clip de la chanson Chat par la tcheu.