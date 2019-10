Nouveau unique, novateur et écologique

En collaboration avec

Imaginés et fabriqués au Nouveau-Brunswick, les produits Corruven répondent aux souhaits de nombreux consommateurs de trouver des éléments décoratifs à la fois écoresponsables, locaux et distinctifs.

Effet wow garanti

Facile à personnaliser selon le type d’espace, l’Uven-R de Corruven confère un look unique et chaleureux à l’intérieur de la maison. Il se décline en vingt essences de bois qui peuvent être mariées les unes aux autres en fonction du style recherché. Il peut servir de mur d’accent, cacher les imperfections sur un mur ou un plafond, ou encore jouer les oeuvres d’art quand sa pose est aléatoire, puisque ses panneaux sont modulaires. Par ailleurs, le produit atténue les bruits dans une pièce: un atout supplémentaire quand il s’agit d’habiller les cloisons d’une salle de musique ou d’un cinéma maison.

Simple à installer et à interchanger

Uven-R est offert en boîte de douze panneaux identiques vendus avec tout le nécessaire d’installation. Son assemblage est à la portée de tout bricoleur amateur. Enfin, il offre la possibilité de modifier son décor quand on le désire, puisqu’on peut le remplacer par d’autres panneaux de différents finis ou seulement le changer de côté et former un nouvel assemblage.

Un début prometteur

Alain Bélanger a fondé Corruven à la fin de l’année 2008. Souhaitant optimiser la force naturelle de la fibre de bois, cet ingénieur forestier et ses partenaires ont longtemps cherché une solution qui permettrait d’éviter les pertes de cette ressource naturelle. C’est en mettant de la fibre de bois dans un moule en plastique ondulé dans le micro-ondes familial que M. Bélanger a créé un produit révolutionnaire, solide, léger et 100 % naturel. En 2013, 150 investisseurs ont cru en ce projet, ce qui a permis à l’entreprise d’ouvrir un centre de recherche et de développement et de trouver des solutions pour d’autres secteurs tels que l’architecture, le packaging et les produits industriels.