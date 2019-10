Le nunchi, le secret coréen du bonheur

Le nunchi c’est le secret coréen du bonheur et du succès. Ceux qui en sont propriétaires s'épanouiraient dans tous les domaines de leur vie...

Selon Euny Hong, journaliste et auteure du live Nunchi, le concept peut être décrit un peu comme un sixième sens, à mi-chemin entre l’empathie et le tact, se rapprochant de l’intelligence émotionnelle. C’est l’art de percevoir les sentiments et les pensées de ceux qui nous entourent pour renforcer la confiance, l’harmonie et la connexion.

Les 8 principes du nunchi

1. Faire d’abord le vide dans son esprit. Se débarrassez de ses idées reçues pour pouvoir observer avec discernement.

2. Prendre conscience de l’effet «observateur nunchique» déclenché en entrant dans une pièce et comprendre quelle influence cela a.

3. Quand on entre dans une pièce, on se rappelle que les autres y sont depuis plus longtemps que nous. On les regarde pour recevoir de l'information.

4. Ne jamais rater jamais une occasion de ne rien dire. En étant suffisamment patient, on obtient la plupart des réponses à nos questions sans dire un mot.

5. Il y a une raison pourquoi les bonnes manières existent.

6. Les gens ne disent pas toujours les choses directement et c’est bien normal, il faut lire entre les lignes

7. Faire du tort involontairement est parfois aussi grave que de le faire volontairement.

8. Il faut faire preuve d'agilité, être rapide.

Comment développer son nunchi

Le secret, c'est d'écouter plus et de parler moins. Prenez un pause avant d'entrer dans une pièce pour flairer l'ambiance qui y règne. Il faut utiliser nos sens pour percevoir ce que les autres ressentent. Il faut aussi savoir que la technologie est un obstalce au nunchi et rend la connexion avec les autres plus difficiles. On privilégie donc les intéractions en face à face plutôt que par texto, par exemple.

Les avantages du nunchi

Ceux qui maitrisent le nunchi s'épanouiraient dans tous les domaines de leur vie. Il rendrait notre vie plus harmonieuse sur plusieurs plans:

De meilleures relations interpersonnelles

Une plus grande facilité dans les relations amoureuses

Un plus grand succès professionnel

Bref, lorsqu'on apprend à mieux écouter l'autre, on arrive à le lire et à détecter les indices subtils qu'il nous donne sur son humeur. On peut alors ajuster notre interaction pour les rendre plus harmonieuses et tous les domaines de notre vie s'en trouvent améliorés.