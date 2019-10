De bons crus pour nos réconfortants plats d’automne

Des suggestions vins de Philippe Lapeyrie!

Un blanc de la vallée de la Loire pour les volailles en sauce ou un bon pâté au saumon!

Saumur Brézé 2018

Domaine Arnaud Lambert

Loire - France

Code: 13587963

Prix: 18,40 $

Disponibilités: 140 succursales en province

Servir à 11-12 degrés Celsius

Ce très joli chenin blanc de la vallée de la Loire ne manque pas de charme, de rondeur ni de précision. Le tout est complètement sec car aucun gramme de sucre résiduel n'est au rendez-vous. Pour lui offrir du volume, du nez ainsi qu'une agréable texture en bouche, ne le servez surtout pas trop froid. Vous pourriez même l'aérer un petit quart d'heure en carafe pour l'aider à mieux s'exprimer. Il sera à déguster dans les 3-4 années suivant son achat.

Un vin des Côtes-du-Rhône pour les saucisses de gibiers ou une recette de boeuf en cuisson crock-pot!

Côtes-du-Rhône 2017

Daumen - By Jean-Paul Daumen

Rhône - France

Code: 11509857

Prix: 21,15 $

Disponibilités: 130 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Ce fort réussi assemblage de grenache, de syrah et de mourvèdre à tout pour séduire de nombreux palais. D'invitants parfums d'épices provençales, des tanins fins et polis, une bonne dose de fraicheur ainsi qu'une épatante «buvabilité». Un rouge rhodanien qui aura toute sa place à table sur vos plats de longue cuisson. Pour éviter les déceptions, vous ne devriez pas l'oublier plus de 2-3 ans dans votre réserve.

Un cabernet du Golden State pour les plats de longue cuisson à base de viandes et de légumes!

Cabernet Sauvignon 2016

Josh Cellars

Californie - États-Unis

Code: 13469836

Prix: 19 $

Disponibilités: 165 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Vous trouvez que les cabernet-sauvignon américains sont souvent hors de prix ou même trop commerciaux, assez sucrés, abondamment boisés et peu émotionnels? En voici un à moins de 20 $ qui est fort plaisant et qui ne vous laissera surtout pas tomber devant vos invités. Il est mur, généreux, facile, très grand public et hyper passe-partout à table. Buvez la bouteille dans les 2 années à suivre.