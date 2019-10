Ce matin, Julie Deslauriers nous fait rêver et nous présente des inspirations décos luxueuses!

Il y a tellement de nouveaux magazines déco en kiosque dont j'ai envie de te parler. On a Les idées de ma maison avec son numéro tout confort à cause de l'automne qui s'installe, un numéro hors-série spécial «chalets et autres maison de campagnes », qui va sûrement t'inspirer, et surtout, en primeur, je vous montre des images exclusives du magazine Décormag, qu'on relance cette semaine. On y parle de design, d'architecture et de décoration, on présente le portrait de plusieurs créateurs d'ici et on nous propose des décors de luxe et des objets de luxe. Les images que je vous montre aujourd'hui sont tirées de ces trois magazines.

Comme tous les goûts sont dans la nature, c'est la même chose pour la notion de luxe. Pour certains, luxe rime avec jet set, vie de vedette, limousine et champagne, pour d'autres, ça veut dire avoir plus de temps pour soi, profiter des petits plaisirs de la vie, savourer le Hygge, comme on a déjà parlé ensemble.

Eve-Marie, je te donne des exemples d'éléments déco et d'architecture et tu me dis si ça représente le luxe pour toi.

1- Avoir une vue :

Avoir une vue procure un certain sentiment de liberté. Souvent, même si l'espace intérieur de notre demeure n'est pas si vaste, le fait de voir loin au travers les fenêtres agrandit inévitablement l'espace. Pour certains, voir la nature sera bénéfique et relaxant, pour d'autres, surplomber le centre-ville sera stimulant.

2- Vivre dans un endroit vaste et lumineux :

Nous sommes habitués d'évoluer dans des maisons aux plafonds à une hauteur standard de 8 pieds. Lorsqu'on se retrouve dans un endroit où le rapport à l'échelle humaine est plus grand, un sentiment de luxe chemine à travers nous. On se sent un peu comme dans un château.

Pour ma part, j'aime et j'ai besoin de lumière. Je suis un peu comme un chat qui cherche la chaleur et je m'installe pour travailler tantôt à la table de la cuisine, tantôt à mon bureau, tantôt dans le divan, selon comment se promène l'ensoleillement chez moi. Je trouve qu'un décor lumineux est moins déprimant et plus motivant.

3- Avoir un foyer :

Avec un foyer, qu'il soit au bois, au gaz, électrique ou à l'éthanol, on peut facilement s'imaginer passer de belles soirées emmitouflés dans son canapé. On apprécie sa chaleur, son odeur et son crépitement s'il est au bois, mais, surtout, le calme que nous procurent les flammes quand on les contemple.

4- En rafale, le luxe peut aussi se retrouver dans un escalier monumental, un luminaire spectaculaire, un revêtement mural unique, du rangement sur mesure, un walk-in, une oeuvre d'art, du mobilier fait par un artisan d'ici ou encore un objet de design iconique.

En studio, j'ai justement déniché quelques objets de design renommé, à la boutique EQ3 (www.eq3.com). On y trouve des meubles modernes pour le quotidien, fabriqués, rembourrés et personnalisés au Canada, mais aussi des pièces d'icônes du design moderne, crées depuis les années 50-60 et 70 et réédités encore auourd'hui.

À plus petits prix, mais avec une allure luxueuse, on peut tomber sur des trouvailles semaine après semaine dans les magasins HomeSense (www.homesense.ca). En voici quelques-une...

Et je termine en ajoutant que la domotique est également un élément de luxe pour plusieurs. La maison intelligente où l'on peut tout contrôler à l'aide de son téléphone, que ce soit le chauffage, les rideaux, la télévision, la musique, l'éclairage, l'intercom et aussi, tous les électros! Et parlant d'électroménager de luxe et intelligent, on en a un en studio.

Tant qu'à avoir un walk-in ou une salle de lavage, aussi bien se payer ce petit bijou d’armoire qui presse, steam et rafraîchit les vêtements.

Le LG Styler est un nouvel électroménager. C'est un défroisseur à vapeur qui permet de nettoyer et rafraîchir vos vêtements sans produits chimiques et qui aide à conserver leur aspect neuf plus longtemps.

Il se branche sur une prise de 110 volts.

On l'utilise principalement pour défroisser les vêtements fragiles comme les robes de gala ou les habits pour homme, mais il peut aussi stériliser les peluches d’enfants, les oreillers, les coussins et l'équipement de hockey.

On peut également réduire les plis des pantalons, réduire les odeurs (fumée, nourriture), sécher délicatement les vêtements et bien plus vite qu'à l'air libre.

On peut le contrôler à distance à l’aide d’un téléphone intelligent.

On l'a déniché chez JC Perreault.

