Hugo Saint-Jacques vient à la rescousse de notre invité de l'heure, Marc Beaupré, et prépare un poulet mijoté style portugais.

À voir aussi : Hauts de cuisses à l'estragon

POULET MIJOTÉ STYLE PORTUGAIS

Rendement : 4 personnes

Temps de préparation : 12 minutes

Temps de cuisson : 25-35 minutes

Ingrédients :

- 500g de haut de cuisse de poulet désossé sans peau

- ½ tasse (125 ml) de saucisses chorizo sec coupés en macédoine

- 1 tasse (250 ml) d'oignons hachés

- 1 tasse (250 ml) de carottes coupées en macédoine

- ½ tasse (125ml) de céleris coupés en macédoine

- 1 conserve de 796 ml de tomates broyées de bonne qualité

- 1 gousse d’ail haché

- ½ tasse (125ml) d'olives vertes dénoyautées et tranchées

- ½ tasse (60ml) de bouillon de poulet

- 2 cuillères à thé (10 ml) de paprika moulu

- 2 cuillères à thé (10 ml) de poudre d’ail

- 3 branches de thym

- Sel et poivre

- 3 cuillères à table (40 ml) d’huile végétale

- 3 cuillères à table (¼ tasse) de beurre salé

Méthode :

1. Préchauffer le four à 375 degrés Celsius.

2. Assaisonner le poulet avec les épices et le sel puis dans un grand poêlon, faire chauffer la moitié de l’huile d’olive, la moitié du beurre et le thym frais. Ajouter les hauts de cuisse et bien colorer de 1 à 2 minutes. Une fois bien rôtis, les retirer et réserver.

3. Dans la même poêle, ajouter le reste du beurre et l’huile puis faire sauter les légumes (oignons, carottes, céleris) le chorizo et l’ail. Cuire de 1 à 2 minutes.

4. Déglacer avec le bouillon de poulet et les tomates. Ajouter les olives et assaisonner de sel et poivre.

5. Remettre le poulet saisi, couvrir et enfourner de 25 à 30 minutes pour finir la cuisson.

6. Servir avec du riz sauvage, purée de pomme de terre ou même avec un couscous israélien.

Bon appétit!