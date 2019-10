Soupers rapides: un nouveau livre de Geneviève O'Gleman

Après le succès du livre Les lunchs, Geneviève O’Gleman lance son second livre: Soupers rapides.

Le but de ce livre est d’avoir tout pour renouveler nos soupers, sans que cuisiner devienne une corvée. Au-delà des recettes, Geneviève O'Gleman y propose une méthode simple et efficace avec des outils et des trucs pour aborder la préparation des repas avec confiance et créativité. Elle propose plusieurs idées, dont plusieurs solutions de dernière minute pour se dépanner lorsqu’on n’a rien planifié.