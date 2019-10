Tout sur le chanvre

Le chanvre est utilisé dans l'industrie textile, pour sa durabilité et son aspect écologique, mais se retrouve également dans notre assiette pour ses nombreuses propriétés nutritives. Voici tout ce qu'il y a à savoir sur cette plante!

1. Chanvre vs marijuana

Le chanvre et la marijuana sont souvent confondus, puisqu'ils appartiennent tous deux à la famille des Cannabaceae, toutefois, ce sont deux especes différentes. Le cannabis contient une teneur élevée en THC, il est donc cultivé pour ses effets psychotropes. Ces effets sont principalement induits par la consommation de la fleur. Contrairement à ce dernier, le chanvre a une teneur nulle ou négligeable en THC, et est de plus en plus populaire en épicerie.

2. Profil nutritionnel du chanvre

Le chanvre est un produit très nourrissant et sans risque pour la santé, bien au contraire! Le produit le plus connu est définitivement sa graine. Pour cette raison, on le compare souvent aux autres petites graines, comme le chia ou le lin. Cependant, le chanvre se caractérise par une teneur supérieure en protéines. En effet, le chanvre contient deux fois plus de protéines que le lin et trois fois plus que le chia! On apprécie sa teneur en bons gras (oméga-6 et oméga-3).

La graine de chanvre et constitué de

25% de protéines

30% de gras

25% de glucides (majoritairement des fibres)

Une portion de 30 ml contient

160 calories

8 g de protéines

8 g de fibres

4. Produits alimentaires dérivés du chanvre

Farine de chanvre

Une farine sans gluten, au goût s'apparentant à celui de la noisette, souvent utilisée avec d'autres farines de grains entiers. la farine de chanvre contient 4 fois plus de fibres et 2,5 fois plus de protéines qu’une farine de blé. Tout comme les autres farines dépourvues de gluten, le mélange avec d’autres produits, comme la farine de blé intégrale, permet d’obtenir un effet synergique optimal. C'est ce qui a motivé la Boulangerie St-Méthode à intégré la farine de chanvre à leur pain au chanvre. 2 tranches de pain au chanvre contiennent 8 g de protéines, 5 g de fibres et 1,7 de deux grammes de gras insaturés. On a donc un pain innovateur qui, en plus d’avoir bon goût, a de bonnes qualités nutritives. Pour plus d’information, visitez le www.boulangeriestmethode.com/fr

Boisson de chanvre

Le profil de ce produit n'est pas aussi intéressant, puisqu'il ne contient pas de fibres et a une très faible teneur en protéines. C'est une boisson faible en calorie, mais qui est aussi peu rassasiante, puisqu'une grande partie des nutriments sont perdus dans la transformation.

Protéines de chanvre

Il s'agit d'un supplément fait à partir de graines de chanvre broyées et dégraissées. On obtient une quinzaines de gramme de protéines par portion.

Huile de chanvre

Utilisée à froid, l'huile de chanvre a des arômes de noix et un profil de gras qui sont intéressants, ce sont les principales raisons de son atrait.

5. Comment intégrer le chanvre à notre assiette

Une rôtie de chanvre garnie de purée d'avocat et d'un œuf poché, un bol smoothie ou un bol bouddha auquel on ajoute des graines de chanvre sont des idées intéressantes et savoureuses! Il est également possible d'ajouter des graines de chanvre à ses recettes favorites de boules d'énergie, de muffins, de biscuits ou de barres céréales. Les possibilités sont variées!