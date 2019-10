5 sorties en amoureux à faire cet automne

L’automne et le temps frisquet donnent envie de se réchauffer en se rapprochant de l’être aimé. Pour profiter des plaisirs de la saison aux mille couleurs, rien de mieux qu’une petite escapade romantique.



Faire du cocooning à l’hôtel



Les auberges romantiques ne manquent pas au Québec. Parmi les nouvelles adresses, le Domaine Jolivent près du lac Brome ne restera pas un secret bien gardé très longtemps. Complètement rénové au goût du jour, cet hôtel intime au cachet unique est en totale harmonie avec la nature et vous offre des kilomètres de sentier pédestre autour d’un charmant lac privé. Le lounge avec le foyer en pierres sera le lieu parfait pour relaxer et discuter un verre à la main avant de manger sur place à l’excellente table du chef local Jean-Marc Faucheux, le restaurant Alizé.



Relaxer au spa



C’est une activité de couple tout ce qu’il y a de plus classique, mais chaque expérience se veut différente en fonction des endroits que vous visitez. Certains spas en nature donnent un magnifique coup d’œil sur les couleurs automnales. Parmi nos préférés, le Spa La Source situé en pleine forêt dans Lanaudière. Sculptés à même les montagnes, les bains nordiques offrent un cadre enchanteur et relaxant. Du côté des Cantons-de-l’Est, c’est le Balnea à Bromont qui remporte la palme du plus beau spa. Un immense terrain donnant une vue imprenable sur un lac privé. Comment ne pas tomber sous le charme!



Découvrir la route des vins



Faire la route des vins est une fabuleuse activité automnale alors que les vendanges battent leur plein. Si vous êtes plus près des Laurentides, le vignoble Rivière du Chêne est une adresse incontournable de la région avec des vins primés de grande qualité. Brunchs et dîners d’automne seront servis tous les dimanches dans un décor enchanteur.



Monter la montagne de Tremblant



Le plus haut sommet des Laurentides fera le bonheur des couples sportifs. Direction Tremblant pour une journée en plein air à respirer l’air frais et à observer la beauté des couleurs. Terminez votre balade main dans la main en plein cœur du magnifique village piétonnier de Tremblant. On y trouve d’excellentes tables romantiques dont le restaurant 4 diamants La Quintessence pour bien terminer la journée.



Partager un souper romantique sur une terrasse chauffée



Le chic hôtel William Gra y situé dans le Vieux-Port de Montréal inaugure sa terrasse d’automne chauffée ouverte jusqu’au 3 novembre pour permettre aux Montréalais d’apprécier le meilleur de l’automne bien au chaud emmitouflés dans des couvertures moelleuses. La terrasse offre une vue spectaculaire sur la Place Jacques-Cartier, le fleuve Saint-Laurent et la grande roue de Montréal. Un décor 100% romantique pour le brunch ou un souper aux chandelles.