5 sorties familiales à faire cet automne

Voici quelques activités pour célébrer l’automne, la saison des récoltes et l’Halloween qui approche qui feront plaisir à toute la famille.



À lire aussi: 5 sorties en amoureux à faire cet automne



Le grand bal des citrouilles au Jardin botanique



Tous les jours jusqu’au 31 octobre, plus de 800 cucurbitacées décorées vous en mettront plein la vue dans la grande serre d’exposition du Jardin botanique de Montréal. La gentille sorcière Esmeralda vous fera voter pour votre préférée à l’occasion du concours de citrouilles et vous fera découvrir ses potions magiques spéciales. La cour des petits monstres permettra aux enfants de lâcher leur four dans les jeux extérieurs.



Une soirée toute en lumières à Feux follets



Le Parc Jean Drapeau accueille pour la première fois Feux follets, un parcours illuminé grandiose qui débute à la tombée de la nuit. Sous le thème de la Chine, vous verrez des lanternes chinoises grandeur nature, des cracheurs de feu, des projections en trois dimensions et même des spectacles de drone. Un spectacle haut en couleur qui impressionnera petits et grands. Tous les soirs jusqu’au 31 octobre.



Une chasse au trésor en forêt



La Vallée Secrète est un des secrets les mieux gardés de la région de Portneuf près de Québec. Bonbons, potions et incantations sont à l’honneur en ce mois d’octobre. C’est dans la forêt magique habitée par les lutins que vous pourrez emprunter un des treize parcours selon l’âge des enfants (dès 2 ans et jusqu’à 12 ans). Même les ados et les adultes y trouveront leur compte dans un rallye réservé aux grands. Énigmes, défis, devinettes, c’est une sortie aussi magique qu’éducative qui plaira à toute la famille.



L’autocueillette de courges



Quelle belle tradition familiale pour célébrer l’Action de grâce ! Plusieurs endroits au Québec vous proposent de venir chercher vous-mêmes vos courges et citrouilles d’Halloween directement dans les champs qu’il s’agisse de La Courgerie dans Lanaudière, Le Centre d’interprétation de la courge dans les Basses-Laurentides ou de La Ferme Roberge à l’île d’Orléans. De retour à la maison, place à la créativité pour décorer ou cuisine vos récoltes !



Le F.U.N. Fest du Sommet Saint-Sauveur



La populaire station de ski se transforme en un parc d’attractions dans les montagnes durant l’automne pendant le F.U.N. Fest qui bat son plein jusqu’au 27 octobre. Le télésiège vous amène au sommet pour ensuite vous faire redescendre via une montagne russe en pleine forêt ou une Tyrolienne pendant que vous admirez les couleurs. Manèges, mini-golf et mini-ferme en prime!