Les tendances et nouveautés en esthétique

Les soins de médecine esthétique ne cessent d’évoluer. Quelles sont les nouveautés en esthétique en 2019? Voici tour d’horizon!

Émilie Fournier s’est rendue chez Medicart qui est la plus grande bannière de soins medico-esthétique qui en plus d’Epiderma regroupe des cliniques de phlébologie et de médecine esthétique. Elle y a rencontré Dre Michèle Ohayon, dermatologue et directrice médicale de la clinique, pour discuter des nouvelles tendances en dermato-esthétique. En voici quelques unes:

1. Le peeling

Partie du corps traitée : visage.

Ce traitement s'offre pour peau mature, pour réduire l’apparence des taches de vieillesse, des pores élargis, de l’hyperpigmentation, des rides et des ridules. Il est aussi offert pour peau à tendance acnéique pour resserrer les pores dilatés, combattre les boutons, dissoudre les comédons et aider à déloger les microkystes et points noirs. Le tout améliore l'aspect et la texture de la peau.

2. La cryolipolyse ou CoolSculpting

Parties du corps traitées : abdomen, dos, bras, hanches, cuisses, genoux, menton, etc.

C'est une technique non invasive qui vise à réduire les surplus graisseux en les exposant à une basse température. Les résultats sont durables et la peau parrait plus ferme.

3. Le traitement de la cellulite

L’appareil utilisé est le Venus LegacyTM, qui combat la cellulite de trois manières. 6 traitements sont nécéssaires.