Essayez cette sublime recette de Couscous d'agneau préparée par Jonathan Garnier et présentée par SB cuisine.

COUSCOUS D’AGNEAU

Portions : 4 – Préparation : 10 minutes – Cuisson : 5 heures

Ingrédients

1 gigot d’agneau du Québec

2 oignons, émincés

4 gousses d’ail, hachées

500 ml (2 tasses) pois chiches

45 ml (3 c. à table) graines de coriandre, moulues

45 ml (3 c. à table) graines de cumin, moulues

30 ml (2 c. à table) paprika doux

60 ml (4 c. à table) miel

1 citron, le jus

60 ml (4 c. à table) pâte de tomate

4 à 6 carottes fanes ou multicolores, taillées en deux sur la longueur

2 courgettes, en rondelles d’1’’

90 ml (6 c à table) huile d’olive

Qs Harissa

1 l (4 tasses) semoule de blé (graines de couscous)

30 ml (2 c. à table) beurre

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Dans un chaudron ou une cocotte, déposez le gigot d’agneau, ajoutez les oignons, l’ail, la coriandre, le cumin, le paprika, le miel, le jus de citron, la pâte de tomate, un peu de sel et poivre, couvrez d’eau, portez à frémissement, couvrez et laissez cuire à feu doux, 5 heures.

ÉTAPE 2

Durant la dernière heure de cuisson, ajoutez les pois chiches.

ÉTAPE 3

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

ÉTAPE 4

Sur une plaque allant au four, recouverte d’un tapis en silicone, disposez les carottes et courgettes, salez, poivrez, badigeonnez d’huile et laissez cuire au four, 20 à 25 minutes.

ÉTAPE 5

Vérifiez l’assaisonnement du bouillon de cuisson de la viande, ajoutez la harissa au goût.

ÉTAPE 6

Dans un bol, contenant la graine de couscous, versez 1 l (4 tasses) d’eau bouillante, ajoutez le beurre, un peu de sel, couvrez et laissez gonfler la graine, 5 minutes. À l’aide d’une fourchette, égrainez la semoule.

ÉTAPE 7

Dans chaque assiette, répartissez la graine de couscous, un morceau de viande, les pois chiches, les légumes et couvrez du jus de cuisson (le marga).