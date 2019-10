3 bonnes cuvées automnales

Philippe Lapeyrie nous présente 3 bons vins aux allures automnales!<

À voir aussi : 3 bonnes bières pour l’automne

DE BONNES CUVÉES AUTOMNALES

1- Un blanc rhodanien élancé, rond, enveloppant et quasi-irrésistible!

Côtes-du-Rhône 2016

Les Abeilles de Colombo - Jean-Luc Colombo

Rhône - France

Code: 14077228

Prix : 18,50$

Disponibilités : 130 succursales en province

Servir à 11-12 degrés Celsius

Un grilled-cheese de fromage Hercule ou d'Alfred le Fermier, un burger ou un wrap de poulet...

Ce très réussi assemblage de clairette et de roussanne vous fera tomber en amour avec les rarissimes blancs qui sont élaborés dans cette merveilleuse région viticole qu'est la vallée du Rhône. Parfums délicats et charmants, bouche huileuse et tout en fraicheur, digestibilité épatante... C'est signé d'un des plus talentueux vigneron du Rhône et c'est juste trop bon pour seulement 18$! Buvez la bouteille dès ce soir ou lors des 2-3 prochaines années.

2- Un savoureux et éclectique rouge grec qui vous fera sortir des sentiers balisés!

Florina 2016

Axia - Alpha Estate

Macédoine - Grèce

Code : 12499515

Prix : 21,25$

Disponibilités : 105 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Des plats copieux tels une grosse tourtière, un rôti de bœuf, des jarrets d'agneau...

Vous désirez découvrir un différent et déstabilisant produit qui vous fera plier du genou? Mettez la main sur cette brillante cuvée faite de syrah ainsi que de Xinomavro! Dans le nord de la Grèce, en Macédoine, on retrouve des rouges au contenu unique et plus que simplement agréable. Il pourra aisément tenir un autre 5-6 ans dans la noirceur et la fraicheur de votre cachette secrète.

3- Un intense, goûteux et tout d'un bon vin de Cahors qui est on ne peut plus automnal!

Cahors 2015

Grande Cuvée Prestige - Château la Coustarelle

Sud-Ouest - France

Code : 482240

Prix : 19,55$

Disponibilités : 180 succursales en province

Servir à 17 degrés Celsius

Oxygénez-le au moins une bonne heure en carafe.

Les recettes réconfortantes de longue cuisson telles un osso bucco, un cassoulet ou du bœuf et des légumes racines à la mijoteuse.

L'appellation Cahors nous a habitué à des gros rouges qui tachent, qui étaient habituellement tanniques et sans grande finesse. Il fallait d'ailleurs attendre 5, 10 ou 15 ans pour les boire. Depuis grosso modo une décennie, on retrouve de plus en plus de vins de cette région qui sont davantage accessibles en jeunesse et tellement plus plaisants en dégustation. En voici un jouissant du splendide millésime 2015 qui est impeccable pour moins de 20 huards! Il se boit bien dès maintenant si vous lui offrez une bonne aération en carafe, mais il tiendra encore un bon 7-8 ans dans votre réserve personnelle.