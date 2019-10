Juliette Gosselin incarne Lili de La Rosbil, journaliste au Ras-le-Bol et jeune mère écomilitante, dans le plus récent long-métrage d’André Forcier, Les fleurs oubliées. On la verra également dans la 3e et ultime saison de l’Académie qui se diffusée sur Club Illico.

