6 costumes d’Halloween pour la famille pressée

Qu’elle nous rebute ou nous enchante, la fête de l’Halloween est un passage obligé pour tout parent près à conquérir le cœur de son enfant. La créativité, vous la possédez, mais le temps, vous en manquez? On s’est chargé de vous trouver six costumes d’Halloween dernière minute pour petits et grands.

1. Mercredi de la famille Addams

La première chose dont vous aurez besoin est une aisance à tresser les cheveux. Les autres se trouvent forcément dans votre trousse à maquillage : un rouge à lèvres foncé et une poudre pour le visage. Enfin, il suffit d’enfiler une blouse blanche, une robe, des chaussettes blanches et des souliers noirs.

Source: Pinterest

2. Minnie Mouse

Mignonne comme tout, Minnie Mouse pourra enjoliver la vie de votre fillette, et ce, même le jour le plus effrayant de l’année. Un chandail noir, une jupe rouge, des gants blancs et le tour est (presque) joué. Il est suggéré d’agrémenter ce costume d’un bandeau noir, sur lequel vous aurez ajouté des oreilles de souris.

Source: Pinterest

3. Bulles de bain

Dans n’importe quel magasin de grande surface, vous pourrez dénicher un paquet de ballons blancs ainsi qu’un bonnet de bain coloré. Minutieusement, attachez les ballons aux vêtements que vous aurez choisis. Ne reste plus qu’à faire attention à ne pas éclater les bulles de bain!

Source: Pinterest

4. Supergirl et Superman

Hormis le chandail de Superwoman ou de Superman, les autres accessoires de ce costume se trouvent sûrement dans votre garde-robe. Vous aurez besoin d’un chemisier blanc, d’un pantalon foncé et d’une paire de lunettes noires. Qui dit mieux? Si papa possède des bretelles noires, elles seront aussi de mises.

Source: Pinterest

5. Sandy, du film Grease

Il vous faudra dépoussiérer vos boudins à cheveux. Ils vous serviront à réalier une coiffure digne des années 70. Vous n’aurez besoin que d’un pantalon en cuir (c’est un essentiel cette saison), d’un chandail noir et d’une ceinture de même couleur.

Source: Pinterest

6. Machine à gommes balloune

Ce qu’on aime de ce déguisement, c’est qu’il sera aussi rigolo à porter qu’à confectionner. Sur un vieux chandail, il vous suffit de fixer des pompons de couleurs variées et le tour à l’aide de la colle chaude. Gageons que les enfants vont adorer !