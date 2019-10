Gaston Lepage, invité du 28 octobre

On en apprend plus sur le sympathique et spontané Gaston Lepage, un homme tellement intéressant et passionné!

À voir aussi: Juliette Gosselin, invitée du 27 octobre

Gaston Lepage est un grand amoureux de la nature, nous lui avons donc préparé un questionnaire inspiré des 4 éléments. Ses réponses sont savoureuses!

Entrevue Top des tops

Gaston Lepage nous raconte ses meilleures anecdotes!

Entrevue Les fleurs oubliées

Gaston Lepage joue dans le film Les fleurs oubliées d'André Forcier, qui est présentement à l'affiche. Il nous en révèle davantage sur ce projet.

Lep