Il vaut mieux prévenir que guérir : comment le vaccin contre la grippe peut protéger vos proches

Souvent confondue avec le rhume, la grippe (influenza) est pourtant une infection plus sérieuse, dont les symptômes intenses et instantanés, vous cloueront au lit plusieurs jours. Toutes deux ont la particularité d’être très contagieuses et, à moins de prendre les précautions nécessaires, elles se transmettront rapidement à vos proches.

Vous souhaitez préserver les gens que vous aimez des courbatures, de la fièvre, des maux de tête et de gorge? Lisez attentivement les trucs et astuces qui suivent, vous pourrez trouver des pistes de solutions simples et efficaces pour leur éviter de subir ces symptômes liés à l’influenza.

Trucs et astuces.

La vaccination réussie

Quand se faire vacciner? La façon la plus efficace pour éviter que l’influenza ne fasse des ravages sur votre santé et celle des gens qui vous sont chers est de vous faire vacciner. Le saviez-vous? Si la grippe est plus courante de novembre à avril, c’est parce que les températures plus frisquettes nous forcent à rester à l’intérieur, ce qui favorise la transmission des microbes. C’est pourquoi les professionnels de la santé recommandent la vaccination antigrippale chaque automne, idéalement au début du mois de novembre, tout juste avant l’éclosion des premiers cas.

Psst...! Les différents virus de la grippe évoluent d’une année à l’autre, c’est pourquoi il est recommandé de se faire vacciner tous les ans.

Qui doit se faire vacciner? Si la vaccination est conseillée à tout le monde, elle peut s’avérer indispensable pour les personnes à risque de complications. Il faut savoir que les enfants en bas âges sont plus vulnérables que les adultes, ce qui pourrait être un argument suffisant pour convaincre toute la famille de se faire vacciner contre la grippe. Les femmes enceintes, quel que soit leur stade de grossesse, devraient aussi recevoir la vaccination antigrippale pour se protéger elles-mêmes et protéger leur fœtus et, éventuellement, leur nouveau-né. Parmi les gens à risque, on compte également les personnes âgées de plus de 60 ans, les travailleurs de la santé, ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques, dont les diabétiques et ceux souffrants de troubles cardiaques.

Graphicroyalty - stock.adobe.com

Psst...! Si vous éprouvez des symptômes de la grippe, tels qu’une fièvre soudaine, une toux sèche, des douleurs musculaires, de la fatigue et un malaise généralisé, il est préférable de reporter toutes visites, particulièrement auprès de ces personnes à risques.

Comment se faire vacciner? Une façon simple de recevoir la vaccination antigrippale est de prendre rendez-vous en ligne dans une succursale Familiprix participante. Pour toute question en lien avec la vaccination, n'hésitez pas à consulter votre pharmacien, il pourra vous éclairer.

fizkes - stock.adobe.com

Le sommeil réparateur

Si, par mégarde, l’influenza vous afflige cette saison, l’un des premiers conseils à privilégier est de rester sous les couvertures. En plus de vous permettre de retrouver la santé plus rapidement, le fait de rester à la maison vous évitera d’être pointés du doigt si un collègue est contaminé à son tour. En effet, le virus de la grippe peut se transmettre par un baiser, une poignée de main ou, tout simplement, par l’air ambiant.

terovesalainen - stock.adobe.com

La toux prudente

Maintenant que vous savez de quelle façon l’influenza peut être transmise, il est important de prendre les précautions nécessaires. Si, malgré votre bonne volonté, vous devez entrer en contact avec des proches, il est conseillé de tousser ou d’éternuer dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude. Évidemment, le fait de se laver minutieusement et régulièrement les mains avec de l’eau tiède et du savon doux est une façon efficace d’éviter la contagion.

Ne laissez pas la grippe gâcher vos activités! Pour trouver des solutions qui vous conviennent, consultez un professionnel de la santé de confiance comme votre pharmacien ou votre pharmacienne.