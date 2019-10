Peindre la mélamine en 5 étapes

Vous souhaitez repeindre un meuble en mélamine, mais vous n’osez pas? C’est pourtant simple à réaliser! Chaque étape est cependant essentielle au succès de votre projet.

1. Poncez d'abord légèrement les surfaces de la mélamine afin d’éliminer les imperfections ou tout ce qui peut nuire à la finition. Utilisez un papier d’émeri à grain fin de calibre 400. Poncez partout.

2. Nettoyez toutes les surfaces avec le nettoyant puissant tout usage P.T.S. (phosphate trisodique), puis rincez abondamment les surfaces à l’eau claire. Ce produit élimine la cire et la graisse. Comme il est toxique, il est important de porter des gants et de lire les instructions du fabricant au préalable. Après le rinçage, laissez sécher complètement avant de passer à l’étape suivante.

3. Appliquez une couche d'apprêt à l'huile — cette étape est la plus importante — le plus uniformément possible, afin de couvrir toutes les surfaces de la mélamine. Utilisez un rouleau à peindre pour appliquer l’apprêt de manière à ce que les surfaces soient lisses et sans coulisse. Laissez sécher pendant 24 heures pour un meilleur résultat. Si une seule couche n’a pas permis de couvrir complètement les surfaces du meuble, appliquez-en une deuxième. Cet apprêt permettra à la peinture de finition, appliquée à l’étape suivante, d’adhérer parfaitement, donc, de durer.

4. Vous pouvez maintenant peindre le meuble avec une peinture à l'eau ou à la craie, au choix. Idéalement, appliquez deux généreuses couches de peinture au rouleau, en veillant à laisser sécher chacune des applications. Il se peut que vous deviez appliquer une 3e couche si la couleur choisie est pâle, mais généralement deux couches suffisent.

CONSEIL: Vous pourrez trouver en magasin des peintures de grande qualité, conçues pour les meubles, qui intègrent un apprêt. Sachez que, dans un premier temps, vous devrez quand même appliquer la couche d’apprêt à l’huile mentionnée précédemment. Sinon, la couche de finition n’adhérera pas à la mélamine et pèlera.

5. Pour la finition, choisissez le vernis qui sied à votre meuble: de type mat, semi-lustré ou lustré. Si vous utilisez un vernis lustré, la surface paraîtra laquée. Je vous suggère alors d’appliquer au moins trois couches de vernis pour une finition durable.

CONSEIL: Si vous appliquez une peinture à la craie, présentement très tendance, utilisez les cires proposées par le même fabricant au lieu d’un vernis. Le résultat final sera des plus remarquables.

Si vous appliquez une peinture conçue spécialement pour les meubles, ou portant l’indication «fini mélamine», vous n’avez pas besoin d’appliquer un vernis, à moins de vouloir une surface plus durable et plus facile à nettoyer.

Saviez-vous que?

Le nettoyant puissant tout usage (P.T.S.) restaure les pinceaux. Trempez-les dans le liquide toute la nuit, puis lavez-les à l’eau et au savon doux. Rincez, puis suspendez-les pour les sécher.

