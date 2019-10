Bob et Marley, les chauves-souris du Zoo de Granby!

On associe très souvent les chauves-souris aux vampires et encore à Batman! Ce n’est pas exagéré de dire que ce ne sont pas les créatures les plus appréciées auprès de la population.

À voir aussi: Nourritures pour chiens au bac d'essai

Il y a pourtant beaucoup à apprendre sur les chauves-souris. Louis Lazure, biologiste au Zoo de Granby, nous présente Bob et Marley, deux chauves-souris, et nous en apprend plus sur ces animaux bien mystérieux. Le Zoo de Granby sert d'ailleurs de refuge en hiver pour les chauves-souris «indésirables» qu’on pourrait retrouver dans nos résidences ou commerces! Le zoo les prend en charge durant quelques mois, les soigne, les nourrit et les relâche dans la nature au printemps.