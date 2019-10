Comment peindre de la céramique

La couleur du carrelage de votre salle de bains ou de votre cuisine vous désespère, mais vous n’êtes pas prêt à entreprendre des rénos? Peignez-le! En quelques étapes simples, vous réussirez à lui rendre tout son charme!

1. Préparez la surface à peindre: Il est important d’effectuer un bon ponçage à l’aide de papier abrasif 400 ou 600.

Conseil: Si la céramique est très lustrée, vous pouvez utiliser la crème décapante Tub&Tile Baignoires et carreaux, de Rust-Oleum , qui la rendra poreuse et garantira une meilleure adhérence de l’apprêt. Prenez soin de lire les instructions du fabricant avant d’utiliser ce produit.

Attention: S’il y a présence de moisissures, lavez la surface avec une solution à base de javellisant, en utilisant brosses et éponges abrasives. Si certains joints nécessitent une réparation, procédez à celle-ci au moins une semaine avant d’entreprendre le projet afin que le tout soit bien sec.

2. Nettoyez la surfaceavec du PTS (phosphate trisodique) et rincez à l’eau claire. Laissez sécher.

3. Passez une couche d'apprêt Cover Stain, de Zinsser , à l’aide d’un rouleau. Laissez sécher. Cet apprêt est antitaches, cache les couleurs foncées et prévient la remontée du tanin. Il peut être utilisé sous n’importe quel enduit de finition (à base d’eau ou d’huile).

4. Appliquez deux couches de peinture acrylique de la couleur désirée. On recommande la peinture Advance fini perle, de Benjamin Moore , qui est conseillée pour ce genre de transformation.

Céramique de plancher: Procédez de la même façon pour les étapes 1 à 3, en appliquant soigneusement l’apprêt dans les joints (utilisez un pinceau). Peignez le carrelage à l’aide de la peinture-émail de polyuréthane, de Dulux, qui peut être utilisée à des endroits où l’on prévoit une usure supérieure à la normale.

5. Protégez votre céramique murale: Pour obtenir une surface plus résistante, appliquez deux couches de vernis clair Polycrylic, de Minwax . Vous aurez vraiment l’illusion d’un carrelage tout neuf!

Astuce

Vous voulez seulement rafraîchir un carrelage blanc?

Grâce à la trousse de remise à neuf pour baignoires et carreaux Rust-Oleum vous pouvez redonner tout son lustre à votre salle de bains. Ce produit à base d’époxy et d’acrylique est résistant et durable. Il s’applique facilement sur la céramique, la porcelaine et la fibre de verre. Mettez-en deux couches directement sur les carreaux, refaites le joint de silicone autour de la baignoire, et le tour est joué!