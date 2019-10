La maison lumineuse de Saskia Thuot

La maison de Saskia Thuot reflète bien la personnalité lumineuse, douce et joyeuse de l’animatrice. La clarté et la blancheur omniprésentes tissent la toile de fond de son intérieur particulièrement invitant.

La décoration a toujours fait partie de la vie de Saskia. «Je décorais avec ma maman sans qu’on ait beaucoup de sous. C’est pourquoi les projets pour petit budget, comme dans l’émission Décore ta vie, m’intéressent. J’aime être bien chez moi, que ce soit confortable et chaleureux, mais pas luxueux», dit l’animatrice, qui a vécu en ville jusqu’à sa première grossesse. «On a eu envie d’une propriété avec une grande cour et on a acheté cette maison il y a presque 14 ans», poursuit-elle. Le joli terrain et la verdure l’ont conquise, mais c’est surtout la clarté à l’intérieur qui a plu à Saskia.

L’histoire de la demeure l’a également beaucoup touchée. «Elle a été entièrement construite par l’ancien propriétaire et ses fils en 1985. L’amour qui régnait dans cette famille de cinq enfants a probablement imprégné l’espace, car l’atmosphère qui en émane encore aujourd’hui est douce et réconfortante.»

Le plancher d’origine couleur miel a été conservé. Il contribue à apporter de la chaleur aux pièces immaculées. «Ma mère et moi avions peint mon premier appartement tout en blanc. depuis, j’ai mis d’autres couleurs, mais je me rends compte que le blanc est parfait pour moi parce que je ne m’en lasse jamais», remarque Saskia. Elle aime ajouter de la couleur au moyen de fleurs, idéalement fraîchement cueillies dans son jardin. Ses couleurs d’accent de prédilection: le bleu, le rose et le vert.

Drew Hadley Aménagement de la maison Saskia Thuot. Console sur mesure Le gars dans l’bois. Tableau Luc Bergeron. Bouquet Le Marché aux fleurs de Saint-Bruno.

Drew Hadley

Drew Hadley Réalisation Tendances Concept. Table et chaises Ikea. Fleurs Marché aux fleurs de Saint-Bruno.

Les armoires d’esprit shaker sont équipées de simples boutons et de poignées-coquilles qui témoignent du goût de l’animatrice pour un certain classicisme. «on a fait beaucoup de rénovations avant d’emménager, ce qui n’est pas une bonne option.

Il vaut mieux vivre dans une maison avant de faire des changements, afin de se donner le temps d’apprivoiser les lieux pour trouver les meilleures solutions d’aménagement», dit-elle en connaissance de cause, puisqu’elle a refait sa cuisine deux fois en 14 ans.

Drew Hadley

«La maison n’est pas très grande, elle fait 1000 pi2 par étage, mais il y a des fenêtres tout le tour, alors c’est très lumineux et ça donne l’impression d’un espace plus vaste», explique Saskia. Elle a dû faire faire le canapé sur mesure, car les dimensions standards ne correspondaient pas à la taille du salon.

La tablette, réalisée sur mesure également, apporte une touche classique. «Les tables carrées, je les ai depuis vingt ans. Il a suffi de les peindre pour changer complètement leur style.»

Canapé Maison Ethier. Table d’appoint, meuble de famille datant de la fin du xixe siècle.

Récemment, Saskia s’est fait plaisir en refaisant la déco de sa chambre, inchangée depuis son emménagement. Elle a opté pour des tons de crème et de rose. comme le mobilier et la literie sont sobres, les touches de rose ne féminisent pas trop l’espace. cette couleur insuffle plutôt de la fraîcheur et de la douceur à la pièce.

Incontournable pour sa fonctionnalité et indémodable, le coffre en rotin suit Saskia depuis qu’elle est née!

Drew Hadley

Âgée de 10 ans, Simone a voulu troquer son lit haut contre un modèle plus traditionnel. Elle est aussi passée d’un environnement habillé de couleurs fortes à un autre aux tons très doux. Ses murs sont peints d’un blanc légèrement teinté de gris et des touches de rose délicat ponctuent l’espace.

Saskia est heureuse de constater que sa fille garde sa chambre impeccablement rangée depuis qu’elle a été redécorée!

Drew Hadley Lit et commode Anaya. Coussins maviemamaison.com, boutique en ligne de Saskia.

La chambre de Laurence, 14 ans, bénéficie désormais d’un grand lit. «Je voulais de la simplicité en ce qui concerne les couleurs. avant, les murs étaient bleu foncé et le plafond blanc. On a inversé pour que ce soit plus neutre et que ça laisse plus de place aux accessoires.» La literie a été confectionnée sur mesure: «On souhaitait quelque chose de différent. L’oreiller avec l’écusson est personnalisé.

Opter pour le sur-mesure n’est pas nécessairement plus cher. La confection est soignée et on n’a pas besoin de courir les magasins pour trouver la perle rare.»