Le numéro de danse le plus viral de Révolution

Le numéro qui a marqué cette première saison est celui de Yoherlandy et Rahmane lors des quarts de finale. Les deux danseurs ont tenu les maîtres en haleine tout au long de la performance, en plus de battre un record de visionnement avec leur numéro inspiré d’un jeu d’ombre et de lumière. Peu de temps après sa diffusion sur Facebook, la vidéo avait été vue plus de 2,9 millions de fois.

Les prouesses physiques effectuées dans ce numéro ont amené la compétition à un autre niveau. Avec cette performance, le duo s’est classé en troisième position au terme des quarts de finale.

Revoyez la performance maintenant en attendant la deuxième saison de Révolution dès le 22 septembre sur les ondes de TVA. D’autres grands moments de danse vous attendent!