Les grandes tendances déco de 2019

Besoin d’inspiration pour rafraîchir votre décor? Voici les six tendances déco qui nous feront le plus vibrer en 2019 et des idées accessibles pour les adopter dans votre maison ou votre appartement.

UN NID DOUILLET

Même si nos maisons sont de plus en plus petites, on y passe toujours davantage de temps. On désire donc un intérieur simple et beau, facile à vivre, enveloppant et douillet. Le confort et l’aspect pratique deviennent nos priorités.

Comment intégrer cette tendance à la maison:

Régler nos problèmes d’organisation en misant sur des solutions de rangement bien pensées et esthétiques. Privilégier les matériaux naturels, les textures douces et les éléments déco qui apportent un supplément de confort comme les tapis, les poufs, les couvertures. Pour se sentir bien chez soi, on adopte des couleurs chaleureuses, des matériaux naturels et des meubles plus confortables.

Living4Media

LA PERSONNALISATION

Inspiré par les médias sociaux et les émissions de déco, chacun cherche à rendre son espace unique. Le nouveau dicton? Désorganiser pour mieux personnaliser. Vivement les mélanges de styles, les meubles et objets transformés, les cabinets de curiosités, les motifs venus d'ailleurs et les teintes éclatantes, le tout dans un esprit bohème et joyeux.

Comment intégrer cette tendance à la maison:

Développer sa créativité en métamorphosant des meubles avec de la peinture ou du papier peint. Oser les éléments dépareillés, les mélanges de motifs. Créer des vignettes d’accessoires déco ou de collections. Les cartes du monde, les globes terrestres et les objets reliés au voyage connaissent un regain de popularité. Construire un “bazar” personnalisé demande du temps; il faut veiller à ne pas tomber dans un fouillis incohérent.

LE STYLE NÉOSCANDINAVE

Facile à aimer, le style scandinave jouit d’une belle longévité, mais on cherche à lui donner un aspect plus authentique en s’éloignant du «tel-que-vu-dans-un-catalogue», plus chic aussi, avec des influences Art déco, notamment. On voit également apparaître le Japandi, le mélange des styles scandinave et japonais.

Comment intégrer cette tendance à la maison:

Ajouter quelques meubles vintage. S’inspirer de l’élégance japonaise en agrémentant le décor d'objets artisanaux de qualité et en optant pour des couleurs plus sombres. Apporter des touches de glam hollywoodien avec des accents de laiton, des luminaires spectaculaires et des matières luxueuses.

LES OBJETS FAITS À LA MAIN

On valorise les éléments qui ont une histoire, la tradition, le recyclage, le design local et les microentreprises d’artisanat. Les matières brutes et les finis naturels sont recherchés. On redécouvre la beauté dans l’imperfection, par exemple les nœuds dans le bois.

Comment intégrer cette tendance à la maison:

Redécouvrir les carreaux et tapis artisanaux, l’argile, la poterie, le tricot, les décorations murales de type macramé, les paniers tressés, ou encore les objets en faux béton et les tapis en vinyle qui imitent les carreaux marocains.

Living4Media

CONNEXION AVEC LA NATURE

Les plantes ont réinvesti nos maisons ces dernières saisons. On les adore toujours, car elles mettent de la vie. Ceci se répercute un peu partout: on trouve des motifs végétaux sur le papier peint, la céramique, les tissus, la vaisselle. La couleur verte est bienvenue, tant sur les murs que sur le mobilier.

Comment intégrer cette tendance à la maison:

Regrouper des plantes pour animer un coin du salon ou de la salle à manger. Intégrer dans son décor des éléments cueillis dans la nature, ou un jardin de fines herbes dans la cuisine. Si vous n’avez pas le pouce vert, jouez la tendance végétale avec des tissus ou des cadres.

MATIÈRES MINÉRALES

Dans un climat politique et environnemental insécurisant, les matières naturelles se font rassurantes et éternelles. Les pierres dominent: cette année, le marbre demeure très prisé, de même que le terrazzo et le béton. En fait, toutes les pierres naturelles sont in!

Comment intégrer cette tendance à la maison:

À la cuisine, le terrazzo conquiert le comptoir et le dosseret. Les plateaux de marbre recouvrent la table de la salle à manger ainsi que les tables d’appoint au salon. Pour un ajout plus modeste, on mise sur les petits objets en pierre, qui sont à la portée de toutes les bourses.

iStock

AU TOP EN 2019

Les luminaires, poignées et objets déco en laiton

Les lignes verticales (grain du bois, lattes murales, carreaux de céramique)

Le velours, notamment le velours côtelé

Les meubles avec des rondeurs

Le rose millénial, inspiré du rose quartz de Pantone et ultra-populaire sur Instagram

Les planchers en chevrons

