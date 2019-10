Mercure rétrograde à l’Halloween: faut-il avoir peur ?

Faut-il rester confiné à la maison lorsque Mercure rétrograde? Trois fois par an, selon bon nombre d’astrologues, les communications deviennent plus laborieuses durant cette période, ce qui peut affecter l’équilibre de nos relations. Ça, c’est sans compter les dysfonctionnements des technologies et des moyens de transport.

Pour la troisième - et ultime - fois cette année, Mercure sera rétrograde du 31 octobre au 20 novembre. En plus de débuter le soir de la fête de l’Halloween, cette nouvelle rétrograde se fera sous Scorpion, le signe de la mort. Soyez sans crainte, la mort signifie, par le fait même, le renouveau. Concrètement, à quoi pouvez-vous vous attendre pour les trois prochaines semaines, selon les astrologues?

Peut-être le retour d’une ancienne flamme

Si les communications sont au cœur des périodes rétrogrades, c’est en partie parce que la planète Mercure y est associée. Ce serait donc un moment propice pour votre ex-conjoint de venir chercher des réponses à ses questions. Ne le repoussez pas, accueillez-le. Cette discussion pourrait vous permettre, à tous les deux, de passer à autre chose ou d’avoir une opinion plus favorable concernant votre relation passée.

Votre jardin secret dévoilé au grand jour

Le Scorpion a tendance être un grand cachotier. Ce trait de personnalité influencera cette période Mercure rétrograde. Jusqu’au 20 novembre, il est conseillé d’être plus vigilant et de surveiller ses arrières puisque des informations vous concernant pourraient être dévoilées sur la place publique. Qui sait, peut-être que cette révélation vous libèrera d’un fardeau...

Des querelles dans le couple à prévoir

Lorsque Mercure rétrograde, les astrologues ont tendance à dire que les gens deviennent plus maladroits et qu’ils doutent davantage d’eux. Ajouter à cela le manque de sommeil et vous avez-là tous les ingrédients pour une chicane réussie avec votre douce moitié. En étant plus indulgent et à l’écoute de votre conjoint, vous réussirez peut-être à dénouer une impasse, qui traîne depuis longtemps.

Même si, à première vue Mercure rétrograde ne semble pas tout rose, cette période est toujours propice à la réflexion et à l’évolution. Profitez-en pour vous recentrer sur ce qui compte vraiment.