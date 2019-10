Tendances mode pour chiens

Au-delà de l’esthétique, le vêtement, pour un animal, sert aussi de protection! Quelles sont les tendances du côté de la mode canine cette année?

Les vêtements pour chiens servent surtout à les protéger contre le froid et les intempéries. Les manteaux peuvent, par exemple, protéger leurs articulations de l'humidité et les bottes, protéger les coussinets de leurs pattes contre le sel répandu sur le sol en hiver. On choisit des vêtements qui couvent bien et dans lesquels notre chien semble confortable. En n'oubliant pas l'aspect pratique, on peut s'amuser en optant pour des morceaux qu'on trouve mignon ou qui s'agencent aux nôtres. Voici quelques tendances actuelles:

1. Les couleurs. Cette saison, le rose et le jaune moutarde sont tendances, tout comme chez les humains! Le noir, quant à lui, est toujours à la mode!

2. Les tissus. Le denim, les tissus métaliques et les motifs camouflage.

3. Les marques. Certaines marques populaires auprès des milléniaux existent aussi pour chiens! On pense à Champion et Supreme, notamment.

5. Les accessoires. Bijoux, colliers, nœud papillons, foulards et même lunettes de soleil existent tous en format canin.