Un projet n’attend pas l’autre pour Team White

Le duo frère et sœur composé de Katerine et Alexandre Leblanc est ainsi reparti avec les honneurs et le chèque de 100 000$ qui leur permet de réaliser mille et un projets dont ils ont toujours rêvé, dont l’ouverture d’une école de danse.

Revoyez le numéro qui les a couronnés grands gagnants.

L’école de danse Shake, ouverte à Blainville en mai dernier, connaît un véritable boom de popularité depuis le phénomène Révolution 1. Avec une moyenne de plus de 1,3 million de téléspectateurs chaque semaine, on comprend que les inscriptions affluent en grand nombre. En plus de ce projet, les danseurs sont sollicités de part et d’autre pour plusieurs projets de chorégraphie, dont le gala Artis 2019. Ils vont également participer à la création d’un nouveau spectacle du Cirque du Soleil en Andorre à l’été 2020.

Comme si ce n’était pas suffisant, une série documentaire de 6 épisodes sur leur carrière leur sera dédiée cet automne sur Club illico.

Le duo n’a pas fini d’être occupé, puisqu’ils feront un retour en force pour la deuxième saison de Révolution en tant que juges cette fois-ci. Sur les ondes de TVA dès le 22 septembre.