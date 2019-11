Anouk Meunier et Daniel Melançon publient une première photo de leur garçon

C’est une journée particulièrement spéciale pour Anouk Meunier et Daniel Melançon, qui ont accueilli leur petit trésor. Ils nous ont partagé un des premiers moments en sa compagnie sur leurs pages Instagram respectifs.

Vous avez remarqué que Daniel était absent depuis quelques jours? Vous avez maintenant l’explication: il était auprès de sa famille.

« On se cherchait un déguisement pour célébrer l’Halloween @anoukmeunier et moi! On a choisi celui de parents! », a indiqué le chronique sportif sur la page Instagram.

« On est émus. On est comblés. On est fous de lui. Maintenant nous trois pour la vie », a ajouté la nouvelle maman sur sa page.

Maintenant que la cigogne a cogné à leur porte, on leur souhaite tout le bonheur et l’amour du monde!