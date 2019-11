3 grands cépages, 6 grands terroirs, 3 vins délicieux

Philippe Lapeyrie nous présente 3 cuvées délicieuses provenant de trois grands cépages différents!

1- Un chardonnay de la région de Chablis au profil digeste et épuré!

Petit Chablis 2018

Les Ammonites - François Martenot

Bourgogne - France

Code : 14168411

Prix : 21,95$

Disponibilités : 115 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Des huitres nature, un ceviche de pétoncles...

Ce très joli blanc du nord de la Bourgogne, nous a séduit les papilles en moins de deux Mathieu et moi. On aime sa tension, sa droiture ainsi que sa signature pure, nette et sans flafla. C'est nerveux, excitant, tendu et fort représentatif de sa région de production. Un Chablis de cette qualité à moins de 22$, c'est quasi inexistant sur notre marché. Buvez la bouteille dans les 2 années à venir.

2- Un rouge du terroir toscan fait à dominante de sangiovese qui est signé d'une vedette internationale!

Rosso Toscana 2015

Message in the Bottle - Tenuta il Palagio

Toscane - Italie

Code : 13547419

Prix : 22,45$

Disponibilités : 100 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Des cannellonis, une lasagne ou une belle assiette de spaghettis en sauce tomate.

Depuis plus d'une vingtaine d'années, le rocker mondialement connu, Sting, possède un domaine en plein cœur de la Toscane. Voici donc un vin du célèbre chanteur. Est-ce une autre cuvée commerciale et sans âme signée par une personnalité connue? Pas du tout! Sans être un grand cru de haute voltige, ce rouge italien est impeccable et tout à fait recommandable. Il s'agit d'un assemblage de 70% de sangiovese qui est complété par du merlot et de la syrah. Profitez de son joli fruité en dégustant ce flacon du millésime 2015 dans les 2-3 années suivant son achat.

3- Une syrah rhodanienne juteuse, gourmande, parfumé et hyper réussie!

Collines Rhodaniennes 2018

Les Vignes d'à Côté - Yves Cuilleron

Rhône - France

Code : 13619478

Prix : 18,70$

Disponibilités : 130 succursales en province

Servir à 16 degrés Celsius

Civet de lapin aux olives noires, ratatouille de légumes du jardin, boudin noir...

Vous ferez mouche devant vos invités en tirant le bouchon de cette engageante et expressive syrah des Côtes-du-Rhône! Sa coloration violacée invite à prendre le vin rapidement en bouche. C'est racoleur, précis, facile, frais et sans aucune trace de maquillage technologique. Du «vrai vin» de «vigneron-jardinier»! Faites des réserves avant la période des Fêtes! Une quille à conserver maximum 3 ans dans sa cave ou dans son cellier.