10 destinations fantastiques et abordables à découvrir en 2020

Voici une bonne nouvelle pour les voyageurs! Lonely Planet vient de publier ses tops 10 des meilleures destinations à découvrir en 2020.

La fameuse maison d'édition a répertorié les meilleurs pays, les meilleures villes et les meilleures régions à visiter durant les mois à venir, mais surtout les 10 endroits au monde où vous en aurez le plus pour votre argent l’année prochaine («best value»). Les voici donc, avec quelques infos pour vous inspirer.

10 destinations fantastiques et abordables pour l'année qui vient:

1. Nusa Tenggara oriental, en Indonésie

Des plages tranquilles, des lacs volcaniques, des dragons de Komodo, des villages traditionnels, des spots de surf et de la plongée: la destination pas chère numéro 1 de Lonely Planet (LP) a de quoi faire rêver. Il s’agit du Nusa Tenggara oriental, un ensemble d’îles indonésiennes situé à l’est de Bali et de Lombok, qui comprend notamment l’île de Florès. Les touristes y sont encore assez peu nombreux. «À certains endroits, vous aurez l’impression d’être un véritable explorateur», assure LP.

2. Budapest, en Hongrie

Malgré sa popularité croissante, la capitale hongroise demeure un choix européen abordable - et réellement intéressant. Outre son Danube et son architecture (le Parlement, les ponts, les édifices art nouveau, etc.), Budapest offre beaucoup de petits bonheurs urbains, dit LP: des bains thermaux cachés un peu partout, des bars à vins, des cafés photogéniques et une foule de «ruin bars» installés dans de grands édifices désaffectés.

3. La région du Madhya Pradesh, en Inde

Vous avez toujours rêvé de faire un safari? La destination numéro 3 de LP est peut-être pour vous. Dans l’État du Madhya Pradesh, on peut faire des safaris aux tigres au coeur de la jungle, dans des parcs et réserves naturelles comme la Bandhavgarh Tiger Reserve. L’expérience est différente de celle d’un safari africain - vous devrez faire une croix sur les zèbres et les girafes - mais aussi beaucoup moins chère, selon LP.

4. Buffalo, dans l’État de New York, aux États-Unis

Buffalo, vraiment? Eh bien oui! Lonely Planet nous rappelle qu’en plus d’être située tout près des chutes Niagara - qui sont à voir au moins une fois dans une vie -, la ville américaine connaît une renaissance. Sa scène culinaire est en plein boom, ses choix d’hôtels sont de plus en plus intéressants et ses attractions valent le détour, notamment son nouveau Musée des enfants. LP rappelle aussi que les vols à bas prix sont désormais nombreux pour s’y rendre.

5. L'Azerbaïdjan

À mi-chemin entre l’Europe et l’Asie, cette ancienne république soviétique a tout pour vous surprendre. Sa capitale, Bakou, est à la fois ancienne (et protégée par l’UNESCO) et hypermoderne (parfois même futuriste), alors que le reste du pays offre une nature splendide et d’étonnants villages perchés. Surtout, selon LP, l’Azerbaïdjan est pratiquement imbattable quand vient le temps de parler rapport qualité-prix, que ce soit pour l’hébergement, la nourriture ou les expériences touristiques.

6. La Serbie

Mettez le cap sur les vignobles, les spas et les beaux paysages de la Serbie si vous avez envie d’une destination européenne abordable, fascinante et encore méconnue des touristes. Un conseil de LP: ne manquez pas la célèbre capitale, Belgrade, où vous pourrez passer vos journées à découvrir une culture café particulièrement cool et vos soirées à profiter d’une vie nocturne festive et pas chère le long du Danube.

7. La Tunisie

La mer et le désert vous attendent en Tunisie, en Afrique du Nord, et ce à très bon prix. Parmi les suggestions de LP: la médina de Tunis, les vestiges de l’ancienne Carthage et la ville de bord de mer Sidi Bou Said. Bien sûr, il y a aussi les excursions dans les dunes du Sahara et... les lieux de tournage de la Guerre des étoiles!

8. La région de Cape Winelands, en Afrique du Sud

C’est la région viticole située près de la ville de Cape Town, Cape Winelands, qui prend la 8e place du palmarès «best value» de Lonely Planet cette année. Dans ce petit coin de l’Afrique du Sud, écrit-on, on peut faire des tournées des vignobles particulièrement abordables (et délicieuses) et trouver de l’hébergement de qualité à des prix beaucoup plus bas qu’ailleurs.

9. Athènes, en Grèce

«Les meilleures choses d’Athènes sont gratuites», affirme Lonely Planet, qui fait bien sûr référence à toutes les merveilles du passé qu’on peut découvrir. Mais il n’y a pas que l’Acropole et le Parthénon dans cette ville-musée. Athènes offre une scène culinaire exceptionnelle et abordable, un centre-ville piéton agréable et de belles plages et îles à quelques heures de route.

10. Zanzibar, en Tanzanie

Une ville principale, Stone Town, pleine de magie, de restos à mini-prix, de marchés exotiques et de cafés multiculturels. Des plages et un mer turquoise dignes de vos rêves les plus fous. Des hébergements au bord de l’eau à des prix considérablement plus bas que dans les Caraïbes ou les îles du Pacifique. Voilà, en gros, comment LP décrit le numéro 10 de son inspirant top des destinations pas chères de 2020. On part?

