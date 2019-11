3 produits de beauté à faire à la maison

Partons de la prémisse suivante: ne mettons pas sur notre peau ce que nous ne mettrions pas dans notre bouche. Avec de simples ingrédients qui se trouvent dans votre garde-manger, il est possible de fabriquer presque tous ses produits de beauté. À l’ère du zéro déchet, vos créations maisons attireront les curieux.

En plus d’avoir l’avantage d’être plutôt écologique, sans additif nocifs, vos petits pots maisons vous permettront d’économiser beaucoup d’argent.

1. Exfoliant aux bleuets du Lac-St-Jean

1 ½ tasse d’huile de coco

1 tasse de sucre granulé

1 cuillère à soupe de bleuets du Québec

2 à 3 gouttes d’huile essentielle au citron

2 à 3 gouttes de colorant artificiel

Mode d’emploi: Chauffer l’huile de coco au micro-onde pendant 30 secondes, ajouter le

sucre, bien mélanger. Ajouter l’huile essentielle, le colorant et les bleuets, bien mélanger.

Les bienfaits: Le but de l’exfoliation est de nettoyer notre peau en profondeur, de se débarrasser des cellules mortes, des poils incarnés, ça va aider à la circulation sanguine et en apparence, la peau va devenir plus douce, plus lisse.

Avec un climat comme le nôtre, on conseille de s’exfolier le corps de 1 à 2 fois par semaine. L’huile de coco va hydrater la peau en profondeur, alors que le sucre granulé va l’exfolier. D’autant plus que le bleuet est riche en antioxydant.

2. Baume à lèvre... au kool-Aid

4 cuillères à soupe d’huile de coco

3 cuillères à soupe de vaseline

1 cuillère à soupe de cire d’abeille

Une touche de Kool-Aid

Mode d’emploi: Mélanger tous les ingrédients dans un bol, sauf le Kool-Aid et les chauffer au micro-ondes pendant 1 minute. Ajouter le Kool-Aid. Verser dans de petits contenants et laissez refroidir au réfrigérateur quelques heures.

Les bienfaits: L’huile de coco, qui est riche en vitamine E, elle va hydrater la peau en profondeur, alors que la cire d’abeille agit comme hydratant, mais également comme protecteur contre le vent, le soleil et le froid. Elle a également des propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires.

Masque pour le visage hydratant

1 blanc d’œuf

1 cuillère à soupe de miel liquide

1 cuillère à soupe de jus de citron

1 cuillère à soupe de yogourt

Mode d’emploi: Battre le blanc d’œuf, ajouter le miel, le citron et le yogourt. Mélanger.

Les bienfaits: Le miel possède des vertus apaisantes et adoucissantes, qui donne une bonne mine. Le citron est un antibactérien qui favorise la cicatrisation des boutons. L’œuf et le yogourt aide à hydrater en profondeur.