C'est bon à savoir: l'usure des pneus

Cette année, la date limite pour l'installation des pneus d'hiver est le 1er décembre. Comment est-il possible de vérifier l'usure de nos pneus ou, encore, choisir les bons pneus d'hiver? Un expert du Service Certifié des concessionnaires Chevrolet Buick GMC et Cadillac nous éclaire.

À voir aussi: Une expérience de réalité augmentée avec le Service Certifié

Apprenez comment mesurer l’usure de vos pneus via l’expérience de réalité augmentée disponible sur l’application J5, à travers laquelle vous pouvez également trouver des pneus et prendre un rendez-vous dans un Service Certifié des concessionnaires Chevrolet Buick GMC et Cadillac pour un changement de pneus et ce, peu importe la marque de votre véhicule.

Pour plus d’informations, visitez le moncervicecertifie.ca