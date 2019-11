Des trucs pour entretenir le désir à long terme

Les années passent, la routine s'est installée et le désir a évolué au fil du temps. Est-ce possible d'entretenir la flamme à long terme dans une relation? On en discute avec la sexologue Julie Pelletier.

À voir aussi:

1. Qu'est-ce que le désir

Le désir peut s'expliquer par ce qu'on décrit souvent comme des papillons. Le sentiment d'émoi, du cœur qui bat plus fort en la présence de l'autre. Ce sentiment peut s'atténuer avec le temps, surtout si on ne l'entretient pas, mais ça ne signifie pas nécéssairement que l'autre ne nous plait plus. Souvent, la routine de la vie (les enfants, le travail, la monotonie) devient un obstacle au désir.

2. Les bases

Au départ, il est important de choisir un partenaire pour qui le désir est présent. Il arrive que certaines personnes choisissent un partenaire avec leur tête plutôt que leur cœur en espérant que le désir suivra, mais dans beaucoup de cas, ça ne fonctionne pas de cette façon. Bien sûr, la sexualité n'est pas tout dans une relation, mais c'est un aspect important dans l'épanouissement du couple. C'est souvent le reflet de la relation. Si l'aspect sexuel va moins bien, c'est signe, dans la plupart des cas, de problèmes plus profonds. Il est important de se rappeler ces deux mots:

Engagement

Communication

3. La gestion des attentes

La pornographie peut parfois teinter les attentes en matière de sexualité. Toutefois, il faut garder des attentes réalistes pour être satisfait. Pas besoin de réinventer la roue. Il ne faut surtout pas mettre de pression à notre partenaire en imposant des désirs de nouveauté non partagés. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'intégration de nouvelles pratiques suffira à tout changer. La clé ici est encore une fois la communication.

4. Des hauts et des bas

Les baisses de libido sont tout à fait normales et ne signifient pas une fin du désir pour toujours. Laissez-vous du temps et de l'espace, ne paniquez pas, relaxez et communiquez. Avec un rythme de vie effreiné, des journées occupées et des horaires qui ne concordent pas toujours, il peut être une bonne idée de se fixer un «rendez-vous» dans l'agenda pour du temps privilégié avec notre partenaire. Parfois, dans la routine de la vie, la spontanéité peut devenir difficile.

Tous les couples sont différents et il faut apprendre à faire ce qui fonctionne pour nous. Cependant, à travers les différentes cultures, un aspect revient: l'imagination. Lorsqu'on pose la question à différents couples, plusieurs mentionnent que le désir est à son apogée quand on s'ennuie de l'autre, quand il est loin et que, finalement, on se retrouve. Comme quoi il faut parfois s'éloigner pour mieux se rapprocher!