Courge spaghetti au four, crème soubise et champignons

Une recette végane signée Éline Bonnin!

Portions : 2

Temps de préparation : 25 minutes

Temps de cuisson : 2 heures

Ingrédients :

1/2 courge spaghetti

2 c. à soupe de sauce teriyaki ou de sauce soya

2 c. à soupe de sirop d’érable

1 c. à thé d’épices (paprika, tikka masala, ...)

15 champignons de paris

4 échalotes

1/4 de tasse de vin blanc

2/3 de tasse de crème de soya

3 c. à soupe d’huile d’olive

Sel et poivre au goût

Préparation :

1. Préchauffer le four à 180°C (350 °F).

2. Mélanger la sauce soya avec le sirop d’érable, les épices et 1/2 tasse d’eau. Vider la demi-courge spaghetti de ses graines et déposer-la sur une plaque allant au four.

3. Verser une partie du mélange à la sauce soya sur la chair de la courge puis enfourner. Laisser cuire la courge pendant 1h30 en versant de temps à autre un peu de mélange sur la chair. Quand la chair comment à être tendue, inciser-la légèrement pour que la sauce pénètre.

4. Éplucher les échalotes et les ciseler. Faire chauffer 1 c. à soupe d’huile dans une casserole et faire suer les échalotes. Lorsqu’elles sont colorées, y ajouter le vin blanc puis la crème de soya. Ajouter sel et poivre au goût.

5. Pendant ce temps, couper les champignons et les faire cuire dans une autre poêle avec un peu d’huile d’olive. Quand toute leur eau est évaporée, retirer du feu et assaisonner.

6. Après 1h30 de cuisson, retirer la courge du four, y ajouter les champignons et remettre au four pour 10 minutes.

7. Servir la courge au milieu de la table avec la crème soubise et des tranches de pain grillées.