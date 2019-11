Symbioses vins et mets végétariens

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie!

Pour une salade, des plats à base de tofu ou un wrap de légumes grillés!

Bergerac Sec 2017

Cuvée des Conti - Château Tour de Gendres

Sud-Ouest - France

Code: 858324

Prix: 17,40 $

Disponibilités: 130 succursales en province

Servir à 11-12 degrés Celsius

Aucun millésime de cette cuvée de la région de Bergerac ne m'a laissé sur ma «soif» à ce jour. La famille De Conti travaille avec minutie en culture biologique dans le plus grand respect de la vigne et de son environnement. Ce blanc allie doux parfums, texture grasse et élancée, fraicheur et authenticité. C'est du «vrai vin» de «vigneron-jardinier» qui exprime à merveille son terroir de prédilection. Il fera un «hit» à table sur de nombreuses créations culinaires. Vous pourriez oser le conserver un autre 4-5 ans dans votre cellier.

Pour une pizza végétarienne ou une lasagne également végétarienne!

Breganze 2017

Pinot Nero - Maculan

Vénétie - Italie

Code: 11580987

Prix: 19,70 $

Disponibilités: 105 succursales en province

Servir à 15 degrés Celsius

Ce rouge italien nous prouve que les bons pinots noirs ne se retrouvent pas seulement en Bourgogne, en Nouvelle-Zélande, en Oregon ou en Ontario! Il est tout à fait recommandable et il est élaboré en Vénétie par un producteur de premier plan, Maculan. C'est facile, frais, efficace, passe-partout, peu tannique et assez représentatif des crus issus de cette noble variété de raisin. Les plats de longue cuisson cuits à la mijoteuse lui iront également à merveille. Buvez-le dans les 2-3 ans suivant son achat.

Pour une ratatouille ou une papillote de légumes du jardin!

Chinon 2018

La Cuisine de ma Mère - Nicolas Grosbois

Loire - France

Code: 12782441

Prix: 22,55 $

Disponibilités: 125 succursales en province

Servir à 15-16 degrés Celsius

Vous désirez avoir un bon aperçu de ce que le cabernet franc peut offrir quand il est bien travaillé et lorsqu'il est planté en terroir propice à sa production? Versez-vous un verre de cette épatante et réussie cuvée de la vallée de la Loire! C'est le jeune est talentueux vigneron Nicolas Grosbois qui gère avec brio cette petite exploitation viticole de 9 hectares à Chinon. C'est bio et très bon! Consommez le contenu de cette bouteille dès ce week-end ou dans les 3-4 années à venir.