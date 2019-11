Les looks de la fin de semaine d’Annie-Soleil Proteau

Notre chroniqueuse au culturel a illuminé notre fin de semaine, entre autres grâce à ses tenues colorées et texturées. On en a (presque) oublié le tapis blanc laissé par mère Nature.

Vendredi

À la fois confortable et chic, ce look a tout ce qu’il faut pour débuter la fin de semaine du bon pied. On a craqué pour ce chandail à col rond amusant... voilà!

Samedi

Le lever du soleil dans le Vieux-Port de Québec s’agençait à merveille aux différentes teintes dorées de sa tenue. Si on a aimé porter la jupe à plis cet été, on l’adore encore plus cet automne, surtout lorsqu’elle est agencée à un si joli bottillon.

Dimanche

Tout de cette longue robe est magnifique: les couleurs automnales, les textures souples et les motifs géométriques.

