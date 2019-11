En 25 ans de carrière, il a coanimé l’émission de radio la plus écoutée au Canada, reçu l’Olivier Exceptionnel pour sa contribution à l’humour québécois et piloté des grands rendez-vous télévisuels comme On connait la chanson et le Gala Artis. À l’aube de la tournée de son 2e one-man show, Transparent, nous recevons Mario Tessier!

À voir aussi: Micheline Lanctôt, invitée du 10 novembre

Entrevue Rafale matinale

Dans ses réponses à nos questions, Mario Tessier a été des plus transparent!