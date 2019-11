Les 7 phrases à ne jamais répéter devant un végétalien

Il y a des phrases dont on se passerait, surtout quand on adopte un mode de vie végétalien. Voici les 7 phrases, souvent dites avec humour et amour, que les véganes ne sont plus capables d'entendre!

1. Tu dois avoir faim !

Les véganes peuvent remplacer les protéines animales par d’autres protéines, tout aussi nutritives, dont les noix, les grains entiers et les légumineuses. Ils mangent à leur faim, ne vous en faites pas pour eux!

2. Tu n’aimes pas le bacon ?

Il faut savoir qu’il existe une grande variété de simili-viandes. C’est le cas du bacon, du pepperoni et du jambon, par exemple. Il en va de même pour les produits laitiers, dont le fromage.

3. J’espère que ça ne t’offusque pas si je mange un steak saignant devant toi.

Tout est une question de respect. En adoptant ce mode de vie, le végane sait qu’il sera confronté à ce genre de situation, mais il s’attend aussi à une bonne dose d’ouverture d’esprit de la part des gens qui l’entourent.

4. Tu dois être tanné de manger juste de la salade.

C’est vrai que les légumes sont une grande partie de leur alimentation, mais les véganes mangent aussi du spaghetti au pesto et des pizzas margherita (avec du fauxmage) !

5. Tout le monde se dit végane de nos jours.

La plupart du temps, lorsqu’une personne se dit végane, ce n’est pas parce que c’est la tendance du moment. Ce mode de vie demande trop de sacrifices pour que ce soit l’unique raison. Les gens qui l’adoptent le font généralement pour leur bien-être et celui des générations à venir.

6. Tu ne sais pas ce que tu manques : ce tartare de saumon est délicieux!

Ça ne sert à rien de retourner le couteau dans la plaie. Et si ça se trouve, le végane qui se trouve autour de votre table n’aime peut-être même pas le poisson.

7. Donc, tu es végétarien.

C’est vrai que les deux peuvent se ressembler, mais il existe des différences considérables entre le véganisme et le végétarisme. La personne végane ne portera pas de fourrure, de bottes de cuir et ne consommera pas de miel, entre autres.