Voyez la liste des défilés du père Noël partout au Québec

Le père Noël existe (pour vrai de vrai). La preuve : des lutins aux joues rosées et au regard espiègle travaillent d'arrache-pied pour convaincre votre tout-petit de son existence. Chaque année, partout au Québec, les différents défilés du père Noël nous transportent là où les rêves se réalisent. Place à la magie !

Québec

La parade des jouets est une véritable tradition pour les gens qui fréquentent la Vieille Capitale. Le 9 novembre, des chars allégoriques et des fanfares prendront d’assaut le centre-ville de Québec. Rendez-vous au coin des rues Simon Napoléon-Parent et Chênevert, à 15h.

Rivière-du-Loup

Sans perdre de temps, quelques heures plus tard, le père Noël ira visiter les enfants de l’Est-du-Québec. Quoi de mieux qu’un début de soirée pour accueillir la féérie de Noël. Soyez prêt, le samedi 9 novembre, à 18h30, le centre-ville de Rivière-du-Loup recevra la visite des lutins taquins.

Drummondville

Une ribambelle de personnages, venus du pôle Nord spécialement pour l’occasion, se donneront en spectacle au centre-ville de Drummondville, le dimanche 17 novembre en début d’après-midi. Les prouesses qui s'exécuteront sur la Heriot risquent de faire bien des heureux!

Montréal

À quelques kilomètres de là, le centre-ville de Montréal vibrera au rythme des clochettes et des trompettes. Pour la 69e édition de son défilé annuel, le père Noël accueillera petits et grands le samedi 23 novembre, et ce, dès 11h, à l’angle des rues Guy et Saint-Urbain.

Sherbrooke

La reine des Cantons-de-l’Est accueillera le royaume du père Noël, le dimanche 24 novembre. Sur le coup de 15h, l’angle de la 13e Avenue et de la rue King Est deviendra le lieu le plus féérique de toute la planète... du moins, aux yeux de votre enfant !

Saint-Sauveur

Comme chaque année depuis plus de 20 ans, la rue Principale de Saint-Sauveur lancera les festivités de la période des fêtes. Le grand défilé de Noël de Saint-Sauveur aura lieu le samedi 7 décembre.