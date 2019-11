Des trucs pour faire le plein d'énergie

Comment gagner en énergie et récupérer plus rapidement après un grand effort? Voici quelques trucs pour éloigner les douleurs et des méthodes des plus délicieuses pour faire le plein d'énergie.

Comment avoir plus d'énergie

1. Commencer la journée avec un peu de yoga

La posture du chien tête en bas, aussi appelé «V inversé», amène le sang vers la tête et est très énergisante. Elle allonge le coprs et aide à se dégourdir en plus de permettre une respiration plus libre.

2. Manger une poignée de noix

Les noix contiennent de l'acide folique et du magnésium, qui donnent de l'énergie! Elles sont aussi riches en antioxydants et en oméga-3, qui ont des bienfaits sur la santé cardiovasculaire.

3. Faites le plein de Vitamine D

Sortez à l'extérieur profiter du soleil un quart d'heure par jour. Cela suffit à vous procurer la quantité nécéssaire de Vitamine D pour la journée! N'oubliez pas la crème solaire (même en hiver!)

4. Faites de l'exercice

Même prendre une marche de 10 minutes compte! Lorsqu'on se sent épuisé, ça peut sembler contre productif de faire de l'exercice, mais d'augmenter votre rythme cardiaque pour quelques minutes permettra de vous oxygéner et vous fera sentir énergisé.

Quoi faire avant l'entraînement?

Le temps de récupération après un entraînement peut être long, jusqu'à nous décourager de faire plus d'exercice. Comment réduire ce temps de récupération? Tout commence AVANT l'entraînement. Voici les bons gestes à poser pour vous aider.

1. Une bonne nuit de sommeil

Le manque de sommeil augmente la production de Ghréline (hormone de la faim) et réduit la production de Leptine (qui transmet la sensation de satiété). En dormant moins, ou moins bien, on est plus porté à rechercher des sources d'énergies rapides, mais vides, comme le café et le sucre.

2. De l'hydratation

La quantité d'eau à boire par jour varie selon le poids de chacun. On peut se fier à la recommandation suivante: calculer la moitié de son poids et boire ce chiffre en onces d'eau. (ex: pour 150 lbs, on recommande de boire 75 onces d'eau par jour, soit 2 litres)

3. Un échauffement adéquat

Votre échauffement doit faire augmenter votre rythme cardiaque pour encourager la circulation. Calculez 10 minutes d'échauffement.

Quoi faire après l'entraînement?

Pour aider à la récupération musculaire et remplacer les réserves en glucose, les experts suggèrent de manger ou boire quelque chose qui contient des glucides et des protéines dans les deux heures suivant cet entraînement. Un bon choix: le smoothie, comme celui que propose la compagnie québécoise Evive. Par exemple, les smoothies Evive sports contiennent 3 portions de fruits et légumes et 18g de protéines végétales par portion (1 rondelle), ainsi que 3g de protéines par cube. C'est facile, rapide et santé!

Lorsqu'on se sent courbaturé de 48 à 72 heures après l'entraînement (ce qui est normal), il y a quelques trucs pour nous aider.