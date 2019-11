L’ultime liste : 25 idées cadeaux pour votre homme

Chaque année, c’est la même cassette : vous cherchez le cadeau, qui pourrait le déstabiliser et le rendre heureux, même s’il a déjà tout ce dont il a besoin. Vous et moi, on pourrait peut-être le prendre à son propre jeu en trouvant l’idée du siècle ! Voici le guide ultime pour l’émouvoir à Noël.

1. Une paire de billets pour aller voir un match des Canadiens

Parce qu'il ne se lassera jamais d’une sortie père-fille, il pourrait aimer que vous lui suggériez de l’accompagner, bras dessus, bras dessous.

2. Un abonnement au gym

Que ce soit des cours en groupe qu’il pourra utiliser comme bon lui semble ou un abonnement annuel au gym du quartier, ce cadeau le fera assurément bouger.

3. Un cours sur les vins

Disponibles un peu partout au Québec, les cours de vin de la SAQ sont un excellent présent à offrir à votre conjoint... et à vous.

4. Des écouteurs sans fil

En plus d’être pratique, ce cadeau fera le bonheur de votre plus jeune, qui est inscrit à tous les sports de groupe du Cégep.

5. Un saut en parachute

Pour celui qui a soif de nouvelles aventures, ce présent est tout indiqué.

6. Une tuque fabriquée au Québec

Le temps des fêtes est un excellent moment pour se procurer des produits québécois. Une tuque au goût du jour pourra garder votre homme au chaud tout l’hiver.

7. Un Fatboy

Le bonheur se trouve certainement quelque part entre un bon roman et un Fatboy. À la fois confortable et malléable, ce coussin le comblera : on le sait déjà!

8. Un tablier Milan

100% conçu au Canada, le tablier Milan donnera fière allure à votre conjoint lorsqu’il vous cuisinera son risotto aux champignons.

9. Des pantoufles Port Franc

En plus d’être créée à Montréal, elles sont mignonnes. Gageons que vous allez en ajouter une autre paire à votre panier, mais cette fois-ci, elles seront pour vous!

10. Un tapis de pratique pour le golf

L’été, il en raffole, mais l’hiver c’est autre chose ? Golf Town vend des tapis de pratique et d’autres accessoires de tout genre pour votre golfeur préféré.

11. Un abonnement au magazine BESIDE

Pour l’amoureux de la nature et de la lecture, ce magazine - riche en images - saura certainement attirer son attention.

12. Une affiche du Baltic Club

Celui qui aime que son chez-soi soit toujours au goût du jour aimera que vous lui offriez une affiche décorative.

13. Un abonnement annuel au Théâtre du Rideau vert

Cet abonnement lui permettra d’avoir accès aux pièces qui seront interprétées tout au long de l’année par ses comédiens préférés.

14. Des soins pour la barbe Groom



Les produits Groom sont non seulement québécois, mais aussi sont aussi naturels. Ils sont parfaits pour rendre douce la barbe de votre conjoint.

15. Une casquette Le Cartel

Pour celui qui aime porter un couvre-chef tout au long de l’année, les casquettes Le cartel sont un incontournable.

16. Des sirops de Monsieur cocktail

Si votre homme est créatif et gourmand, il aimera concevoir des cocktails surprenants avec les sirops de Monsieur cocktail.

17. Un accès aux circuits d’eaux d’un spa

Invitez-le à la détente, il en a grandement besoin.

18. Un sac de voyage

Pour celui qui voyage en classe affaires plusieurs fois par année, ce sac en cuir brun est tout indiqué.

19. Un roman de Jérémy Demay

En plus de présenter son nouveau spectacle solo, l’humoriste Jérémy Demay a fait paraître son plus récent roman : La vie.

20. Une plante d’intérieur

Les plantes, c’est la vie! Si c’est aussi le mantra de votre homme, ce présent vert est pour lui.

21. Un vinyle

Le mélomane appréciera recevoir cet objet vintage, surtout s’il s’agit du plus récent album de Geoffroy.

22. Une nuitée dans un mini-chalet

Si vous et votre homme avez besoin de vous retrouver, vous devriez lui offrir une nuit complète dans un mini-chalet loin de la ville.

23. Une journée de ski

Une journée à dévaler une pente de ski pourrait lui faire le plus grand bien.

24. Des souliers d’escalade

Des souliers spécialisés pour s’adonner à sa nouvelle passion semblent être une excellente idée.

25. De la sauce piquante Kipik

Vous avez envie d’ajouter du piquant à sa vie ? Les sauces Kipik pourraient être la solution parfaite