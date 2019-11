Les tendances capillaires de 2020

En collaboration avec le désormais célèbre coiffeur Max Gourgues, Émilie Fournier vous révèle les tendances capillaires pour 2020.

Pour les femmes

1. Le roux cannelle

Se rapprochant presque du brun chaud, c’est une teinte plus facile à obtenir qu’un roux plus vibrant, et qui se prête très bien aux mois plus froids qui s’en viennent.

SOURCE: Intagram / Aly Davis

2. Le carré court

Le carré court et droit est une coupe moderne et actuelle qui revient. Ce type de coupe a de nombreux avantages, comme celui de mettre en valeur les traits du visage. Plusieurs célébrités l'ont adopté, dont Maripier Morin.

Maripier Morin

3. La coupe pixie

C’est la coupe parfaite pour celles qui craquent pour les cheveux courts, mais qui veulent aussi garder un peu de longueur, histoire de varier les coiffures avec des accessoires. Non seulement la coupe pixie est l’une des coupes tendance de l’automne-hiver, mais elle donne un effet classe.

Charlize Theron

Pour les hommes

1. Le buzz cut

Une coupe de style militaire réalisée avec un rasoir électrique. Si certains choisissent de raser à une longueur égale sur toute la tête, d’autres préfèreront un dégradé vers la peau, skinfade en anglais, pour donner à cette coupe encore plus de gueule.

Intagram / Zayn Malik

2. Le dessus plus long

Ce style convient à tous les hommes et pas mal toutes les situations. On peut lui donner une allure très chic, mais aussi plus négligée selon l’occasion.

Instagram / Janis Danner

3. La toque (ou man bun)

Des cheveux longs attachés sur le dessus ou derrière la tête, qui donne un look mauvais garçon négligé, mais toujours coquet.