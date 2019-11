Les 5 étapes pour négocier une augmentation de salaire

Une augmentation de salaire, ça se mérite, se dira votre employeur. Pour parvenir à vos fins et faire d’importants gains, voici les 5 étapes d’une négociation réussie.

Étape #1 évaluez votre implication

Mettez par écrit les actions innovantes et les bons coups que vous avez faits depuis votre entrée en poste. Votre employeur cherchera à savoir ce que vous avez apporté concrètement à l’entreprise pour la rendre plus efficace et rentable. L’implication d’un employé peut aussi se mesurer par du temps qu’il a investi dans des activités sociales, telles que l’organisation d’un party de Noël.

Étape #2 connaissez votre valeur

Épluchez les sites de recherche d’emploi ou ceux de votre association professionnelle pour trouver des comparatifs. Il est important de vous assurer que les données trouvées concernent le même secteur d’activité que le vôtre et qu’elles proviennent de la même région. Ces statistiques vous permettront d’être plus crédible aux yeux de votre employeur.

Étape #3 définissez un objectif

Maintenant que vous avez en main une idée de votre valeur sur le marché de l’emploi, il est important de vous fixer un objectif réaliste. De plus, sache que vous ne gagnerez rien à faire preuve de rigidité : plutôt que de viser un salaire de 60 000$, visez plutôt un salaire entre 58 000$ et 63 000$. Vous aurez aussi moins de chance d’être déçus.

Étape #4 préparez des arguments convaincants

Avant de vous lancer dans la gueule du loup, préparez-vous. Écrivez votre argumentaire et, si cela vous est possible, présentez-le à quelqu’un de confiance. Comme vous êtes déjà au sein de l’entreprise, il vous sera facile de vous connaître les besoins éventuels et ainsi, dévoiler votre prochain grand coup.

Étape #5 choisissez le bon moment

Lorsque viendra le temps de faire votre grande demande, il est préférable que votre patron soit en train de signer un contrat lucratif plutôt que de perdre son plus gros client. N’arrivez pas non plus comme un cheveu sur la soupe : planifiez votre rencontre à son agenda. Ce cette façon, il risque d’être plus réceptif.

Bonne négociation !