Essayez cette superbe recette de Poitrine de canard au vin rouge épicé préparée par Jean-François Plante et présentée par SB cuisine.

Poitrine de canard au vin rouge épicé

Portions: 4 - Préparation: 10 minutes - Cuisson: 15 minutes

Ingrédients

160 ml (2/3 tasse) de vin rouge sec

60 ml (4 c. soupe) de miel

1 anis étoilé sommairement broyé

30 ml (2 c. à soupe) de poivre en mignonnettes

15 ml (1 c. à soupe) de gingembre frais râpé

30 ml (2 c. à soupes) de vinaigre balsamique

2.5 ml (½ c. à thé) de muscade fraichement moulue

Quelques écores de cannelles

Zestes d’orange

3 clous de girofle écrasés sommairement

2 poitrines de canard de 300 à 400

30 ml (2 c. à soupe) d’huile végétale ou de gras de canard

10 ml (2 c. à thé) d’épices à steak

250 ml (1 tasse) de sauce demi-glace maison ou du commerce

Sel et poivre du moulin au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffer le four à 400 F

ÉTAPE 2

Dans une petite casserole moyenne à fond épais, incorporer le vin, le miel et les épices à l’exception des épices à steak.

ÉTAPE 3

Fouetter un peu pour dissoudre le miel. Chauffer à moyenne ébullition et laisser réduire de moitié environ 4 minutes. Réserver et laisser infuser à la température de la pièce. Passer à la fine passoire pour ne conserver que le vin épicé.

ÉTAPE 4

À l’aide d’un bon couteau, retirer le surplus de peau sur le côté des poitrines de canard et quadriller la peau sans entailler la chair.

ÉTAPE 5

Pendant ce temps, incorporer l’huile dans une poêle à frire et chauffer à feu moyen élevé.

ÉTAPE 6

Saler et poivrer du moulin les poitrines. Cuire côté peau 4 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit dorée et croustillante et terminer côté chair 3 minutes.

ÉTAPE 7

Badigeonner généreusement du vin rouge épicé et saupoudrer d’épice à steak et de poivre du moulin. Cuire au four 4 minutes.

ÉTAPE 8

Retirer les poitrines, les couvrir d’une feuille d’aluminium et laisser reposer 5 minutes.

ÉTAPE 9

Incorporer la sauce demi-glace au vin rouge épicé, fouetter et chauffer.

ÉTAPE 10

Tailler les poitrines de canard en deux sur le sens de la longueur, puis en fines tranches.

ÉTAPE 11

Servir une demi-poitrine par convives nappée de la sauce au goût.