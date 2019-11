Chaudrée de palourdes et fruits de mer

Une recette signée Sébastien Laframboise.

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 1h

Portions : 8

Ingrédients :

1/4 tasse (75ml) d’huile végétale

2 gros oignons

2 gousses d’ail

1 c. à soupe sel

1/2 tasse (125 ml) de bacon taillé en gros morceaux

1/4 tasse (75ml) de beurre

1/2 tasse (125ml) de farine

1 tasse (250ml) de vin blanc

2 tasses (500ml) de jus de palourdes

1 tasse (250ml) de céleri taillé en dés

3 grosses pommes de terre taillées en dés

2 tasses (500ml) de crème 35% à cuisson

2 tasses (500ml) de palourdes

1 tasse (250ml) de pétoncles congelés

1/2 tasse (125ml) de maïs congelé

1 botte de persil haché

8 branches de thym haché (fleur seulement)

Zeste d’un citron

1/2 baguette en petits croûtons au beurre pour la garniture (facultatif)

Étapes :

- Tailler tous les légumes et les herbes, cela rendra la recette plus facile et vraiment plus agréable à préparer par la suite. La recette se fera dans votre chaudron favori!

- Préchauffer le chaudron environ 1 minute à haute intensité. Débuter par l’huile végétale, ajouter l’oignon, l’ail et le bacon et laisser cuire environ 3 minutes, jusqu’à légère coloration du bacon. Assaisonner puis, ajouter le beurre et laisser le gras mousser, ensuite ajouter la farine et brasser vigoureusement avec une cuillère de bois.

- Ajouter ensuite le vin blanc en 3 fois. À chaque fois, il faut s’assurer de bien brasser, toujours avec la cuillère de bois. Ajouter le jus de palourdes, le céleri et les pommes de terre. Laissez cuire à feu doux environ 10 minutes. Le jus réduira de moitié. Ajouter ensuite vos fruits de mer, la crème et le maïs congelé. Laisser cuire environ 30 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre et les fruits de mers soient cuits.

- Terminer la chaudrée avec les herbes fraiches et un zeste de citron. Garnir de croûtons au beurre.

Bon appétit!